KONAMI, efsane korku oyunu Silent Hill 2'nin remake'inden hikâye fragmanı paylaştı. Fragman, günümüz grafiklerine kavuşacak oyunun çok iyi gözükeceğini gösteriyor.

KONAMI, geçtiğimiz yıllarda oyunseverleri sevinçten havaya uçurmuş ve tarihin en iyi korku oyunlarından biri olan Silent Hill 2’nin yeniden yapımının (remake) geleceğini duyurmuştu. Oyun, yenilenmiş grafikleriyle yeniden bizlerle buluşacaktı. Birkaç ay önce oyunun çıkış tarihinin açıklandığını görmüştük.

Şimdi ise çok daha detaylı bir şekilde yapıma göz atmamızı sağlayan hikâye fragmanı bizlerle buluştu. Fragman, gerçekten de çok iyi bir remake’in yolda olduğunu gösterdi.

Silent Hill 2 Remake hikâye fragmanı

Yeni fragmandan orijinal oyunu oynayanlara tanıdık gelecek karakterleri, yerleri ve sahneleri görebiliyoruz. Hem görsel hem de teknik açıdan çok büyük iyileştirmeler yapılması da gözlerden kaçmıyor.

James Sunderland’in hikâyesini günümüz grafikleri ve oynanış mekanikleriyle birleştirecek olan yapımın fragmanının büyük beğeni topladığını ekleyelim. Oyunseverlerin heyecanı şimdiden tavan yapmış durumda. Oyunda ölen eşinden mektup alan James Sunderland’in Silent Hill kasabasına gidişi ve yaşadıkları konu ediniliyor.

Silent Hill 2 Remake sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

Windows 10 x64 İşlemci: Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti veya AMD Radeon™ RX 5700

NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti veya AMD Radeon™ RX 5700 Depolama: 50 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

Windows 10 x64 İşlemci: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X Bellek: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® 2080RTX veya AMD Radeon™ 6800XT

NVIDIA® GeForce® 2080RTX veya AMD Radeon™ 6800XT Depolama: 50 GB

Silent Hill 2 Remake fiyatı

Platform Fiyatı PS5 2.499 TL PC (Steam) 32,99 dolar (1.113,51 TL)

Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi

Silent Hill 2 Remake, 8 Ekim 2024 günü PS5 ve PC için çıkış yapacak.

Silent Hill 2'den uyarlanan bir film de yolda: