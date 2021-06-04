Dünyanın önde gelen siber yazılım şirketlerinden BitDefender, Google Play Market'te popüler uygulamaları taklit edip kullanıcı bilgilerini çalmayı hedefleyen kötü amaçlı 6 uygulamayı paylaştı.

Teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte, her gün yeni bir 'kullanıcı bilgilerinin sızdırılması' haberiyle karşı karşı kalıyoruz. Kimlik numaralarımızı, kredi kartlarımızı ve daha birçok kişisel bilgilerimizi internete yüklediğimiz bu dönemde, hangi uygulamaları kullanıp kullanmayacağımızın farkına varmak büyük önem arz ediyor.

App Store veya Google Play Store'da gezinirken, birçok uygulamanın korsan yazılım içerdiğini veya güvenilir olmadığını indirilme sayısına, kalitesine veya yorumlarına bakarak anlayabiliyoruz. Ancak dünya çapında milyonlarca indirilen uygulamaları taklit ederek, insanların bilgisini çalmaya çalışan birçok uygulama var ve bu uygulamaları fark etmek, düşünüldüğü kadar kolay olmayabiliyor. Dünyanın önde gelen siber yazılım şirketlerinden BitDefender, popüler uygulama kılığında girmiş ancak kişisel bilgileri çalmayı hedefiyle korsan yazılım içeren Android uygulamalarını paylaştı.

Telefonunuza asla indirmemeniz gereken 6 uygulama:

Taklit uygulamanın adı/orijinal uygulamanın adı

Google Play Store'da artan güvenlik önlemleri, bilgi çalmak isteyenlerin korsan yazılım içerikli uygulama yüklemesini son dönemde iyice zorlaştırmaya başladı. Hırsızlar, bu sebeple Play Store'a tamamen yeni bir uygulama geliştirmek yerine halihazırda yüksek kullanıcı sayısına sahip uygulamaları taklit etmeye başladı. Gerek uygulamanın ismi gerekse de logosu konusunda resmen bire bir taklitçilik yapan bu insanların amacı, insanları kandırarak kişisel bilgileri çalmak.

Siber güvenlik şirketi BitDefender, Google Play Store'de geniş çaplı bir araştırma yaparak Android telefonlarla kesinlikle bulunmaması gereken uygulamaları tespit etti. Dilerseniz bu uygulamaların hangileri olduğuna daha yakından bakalım.

Book Reader

Pluto TV

Kaspersky: Free Antivirus

VLC Media Player

Uplift: Health and Wellness App

Gosuslugi.ru

Book Reader adlı uygulama, gördüğünüz üzere Bookmate: Read Book & Listen to Audiobooks adlı sesli kitap uygulamasının korsan versiyonu. VLC Media Player, yaygın bir şekilde kullanılan medya oynatıcısı VLC for Android uygulamasını, Kaspersky: Free Antivirus da Kaspersky Antivirus: Security, Virus Cleaner adlı uygulamayı taklit ediyor. Rusya'da devlet tarafından vatandaşlara sunulan bir uygulama olan Gosuslugi.ru da taklit edilen korsan uygulamalar arasında.