Savaşlar kanlıdır ve bir kez başladığı zaman herkes birbirini öldürmek zorundadır. Ancak kimse Beyaz Ölüm lakaplı Simo Hayha kadar çok insan öldürmemiştir. Tarihe en çok sayıda düşman öldüren keskin nişancı olarak adını yazdıran ve tek başına Rus ordusuna büyük zayiat veren Simo Hayha kimdir, kaç kişi öldürdü gelin yakından bakalım.

Öncelikle ömrü cephelerde geçmiş bir asker olan Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir." sözünü hatırlatarak başlayalım ve ülkemizi bize kazandıran büyük lideri yad edelim. Ancak savaş bir şekilde çıkıyor ve Kış Savaşı’nda olduğu gibi akıl sağlığı yerinde olmayan bir lider Fin halkına saldırarak kendi halinde bir çiftçi olan Simo Hayha’yı Beyaz Ölüm lakaplı bir keskin nişancıya çevirebiliyor.

Simo Hayha, Stalin yönetimindeki Sovyetler ordusu Finlandiya sınırlarına binlerce askerle geldiği zaman tüfeğini kaptı ve orduya yazıldı. Ufak tefek bir adam olduğu için çok daha akıllıca savaşmayı tercih etti ve dürbünü bile olmayan bir tüfek ile yüzlerce kişiyi öldürdü. Tarihin en çok sayıda insan öldüren keskin nişancısı olan Beyaz Ölüm lakaplı Simo Hayha kimdir, kaç kişi öldürdü gelin biraz daha yakından bakalım.

Ruslar, Finlandiya’yı işgal etmek istedi:

Takvimler 1939 yılını gösterdiğinde İkinci Dünya Savaşı’nın henüz kıvılcımları ortadaydı ama akıl sağlığı bozuk pek çok lider bu kıvılcımı ateşe dönüştürmeye kararlıydı. Bunlardan biri olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Josef Stalin, kendi halinde bir ülke olan Finlandiya’yı ele geçirmek için Kış Savaşı’nı başlattı.

Sovyet ordusu 750 bin asker, 6 bin tank ve 3 bin uçak ile Fin sınırına dayandı. Fin ordusunun yalnızca 300 bin askeri, birkaç tankı ve yüzden biraz fazla uçağı vardı. Kış Savaşı olarak adlandırılan bu işgal girişimi tam 100 gün sürdü ve herkesi şaşırtan bir şekilde kazanan Finler oldu. Bu savaş, 'Beyaz Ölüm' lakabı ile anılan Simo Hayha efsanesini doğurdu.

Simo Hayha kimdir?

Simo Hayha, 17 Aralık 1905 tarihinde Finlandiya - Rusya sınırına yakın Rautjärvi bölgesinde doğdu. 20 yaşına geldiği zaman zorunlu askerlik görevini yerine getirdi ve şehrine döndü. Kendi halinde bir adam olan Hayha; çiftçilik yapıyor, balık avlıyor, kızakla kayıyor yani sıradan bir soğuk iklim insanı olarak hayatını sürdürüyordu.

Kış Savaşı başladığı zaman depoda duran tüfeğini aldı ve orduya katıldı. Savaş bölgesine gittikleri zaman hepsine beyaz kamuflajlar dağıtıldı. Hayha, oldukça ufak tefek bir adamdı. Bu nedenle sıcak çatışmaya katılmak yerine aklını kullandı ve yanına bir günlük yemek ile dürbünü bile olmayan tüfeğini alarak ormanın derinliklerine daldı.

Simo Hayha’nın taktikleri:

Ufak tefek bir adam olan Hayha, askeri beyaz kamuflajı giydiği anda zaten zor görünüyordu. Bir de pusuya yattığı zaman etrafını karla kapladığı için gerçek anlamda görünmez oluyordu. 5’3″ tüfeği de kendi gibi küçüktü ve dikkat çekmiyordu. Tüfeğinde dürbün olmadığı için anlık güneş parlamaları nedeniyle yeri asla belli olmuyordu.

Hayha yatıyor ve bekliyordu. Küçük bir kar kütlesini sıkıştırarak tüfeğinin altına yerleştirdiği için kar sıçramaları olmuyordu. En önemlisi, ağzında her zaman bir miktar kar tutuyordu. Böylece soğuk havada nefesi buharlaşmıyor ve kendine ait görülecek tek şeyi de ortadan kaldırmış oluyordu. Simo Hayha, gerçek bir Beyaz Ölüm’dü.

Beyaz Ölüm Simo Hayha kaç kişiyi öldürdü?

100 gün süren Kış Savaşı boyunca keskin nişancı tüfeğiyle onaylanmış 505, onaylanmamışlarla birlikte 542, Suomi KP/31 tüfek ile 200 yani resmi olarak toplamda tam 705 kişiyi tek başına öldürmüştür. Resmi olmayan rakamların çok daha fazla olduğu söyleniyor ancak onaylanmış sayı bile bir hayli ürkütücü.

Savaşın bir izi: Simo Hayha'nın yüzüne ne oldu?

Sovyetlerin Finlandiya’yı işgal girişimi olan Kış Savaşı tam 100 gün sürdü ve sonunda barış antlaşmaları imzalandı ancak Simo Hayha, savaşın son gününe kadar cephede değildi. Savaşın bitmesine 11 gün kala bir Rus askeri tarafından şans eseri fark edildi ve çenesine bir kurşun yedi.

Rus ordusunun en kıdemli keskin nişancıları, keskin nişancı ekipleri ve hatta koca taburları tarafından aranan Hayha, sıradan bir asker tarafından görülünce yüzünün yarısının dağılmasına neden olacak bir yara aldı. Günlerce yoğun bakımda kaldı, ölmedi ama son gününe kadar yüzünde savaşın izi ile yaşadı.

Simo Hayha nasıl öldü?

Adını tarihe tek başına en çok insan öldüren keskin nişancı olarak yazdıran Beyaz Ölüm lakaplı Simo Hayha, savaştan sonra sık sık Finlandiya cumhurbaşkanı Urho Kekkonen ile av gezilerine çıktı. Uzun bir hayat sürdü ve sonunda 1 Nisan 2002 tarihinde, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Tarihin en çok insan öldüren keskin nişancısı olan Beyaz Ölüm lakaplı Simo Hayha kimdir, kaç kişiyi öldürdü gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hayatı hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Eminiz Hayha, köyünde çiftçilik yaparak daha sakin ve daha mutlu bir hayat geçirmeyi isterdi.