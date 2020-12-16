Sinekleri Zombileştiren İki Yeni Mantar Türü Keşfedildi

Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada yeni keşfedilen iki mantar türünün sinekleri zombileştirdiği gözlemlendi. Bu mantarlar, diğer türlerden farklı olarak sineklerin maruz kaldıktan sonra bir süre daha yaşamasına izin veriyor.

Kopenhag Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmada sineklerin zombiye dönüşmesine yol açan iki yeni mantar türü keşfedildi. Bu mantarlar, maruz kalan sinekleri yavaş yavaş sömürerek içerilerinde mantar sporundan başka hiçbir şey kalmayana kadar canlı tutmaya devam ediyor.

Elbette sinekler, filmlerden izlediğimiz türdeki zombilere dönüşüp diğer sinekleri canlı canlı yemeye başlamıyor. Bu benzetmenin yapılmasının sebebi; mantarın, konakçı olduğu canlının bir süre daha yaşamasına izin vermesinden kaynaklanıyor. Mantar, böylelikle üretmiş olduğu sporları diğer sineklere de bulaştırabiliyor.

Yeni keşfedilen mantarları yiyen sinekler, hayatlarına kısa bir süre daha devam edebiliyor

Yeni keşfedilen bu iki mantarın adları Strongwellsea tigrinae ve Strongwellsea acerosa olarak belirlendi. Bu mantarlar, bir sineğin vücudunu işgal ettikten sonra üreme organlarından kaslarına kadar her şeyi yavaş yavaş tüketiyor. Sinek bu sırada canlı olduğu için mantarın üretmiş olduğu binlerce spor, diğer sineklere de bulaşıyor.

Bilim insanları, bu mantarların doping tarzında sporlar ürettiğini düşünüyor. Çünkü bu sporlar, diğer mantarların aksine enfekte ettiği canlıyı hayatta bırakarak, çoğalmaya devam ediyor. Araştırmayı yürüten uzmanlara göre mantarın sineği öldürmesi yaklaşık olarak 1 hafta sürüyor. 1 hafta sonunda sinek, sırt üstü pozisyonda saatlerce spazmlar geçirerek can veriyor.

Yapılan araştırmalara göre bu mantar türü, sinek popülasyonunun sadece %3 ila %5’lik kısmını tehdit altında bırakıyor. Araştırmanın başında profesör Jorgen Eilenberg görev alıyor. Eilenberg, sineklerin enfekte olduktan sonra normal bir şekilde davranmaya devam etmelerinden dolayı, mantarı tespit etmenin zor olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu mantarlarla son derece benzerlik gösteren Massapora adlı bir mantar türünün, ağustos böcekleri üzerinde aynı etkiyi yarattığını da ekliyor.