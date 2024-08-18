Bir araba sahibi olmak aslında pek çok açıdan özgürlük anlamına gelmeli değil mi? Ancak Çin’de durum pek de böyle değil. Gelin Çin’de neden araba sahibi olmak onu özgürce kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor anlatalım!

Bir arabanız varsa doğal olarak onu dilediğinizce kullanabilmeyi beklersiniz. Ancak sıkı kurallarıyla tanınan Çin bu konuda da bazı sıkı kurallara sahip.

Peki bu ülkede araba almak neden aynı zamanda katı kurallar ve sınırlamaları da kabullenmek anlamına geliyor?

Sebebi Çin’in büyük şehirlerinde artan trafik ve hava kirliliği sorunları!

Bu sorunların özellikle kalabalık şehirlerde büyük bir artış göstermesi hükümetin konu ile ilgili çeşitli radikal kararlar almasına sebep oldu.

Bu önlemlerin başındaysa plaka sınırlaması geliyor.

Plaka sınırlaması uygulaması ile Çin’in metropol şehirlerinde bir araba satın alabilmek onu kullanabilmek için tek başına yeterli olmuyor.

Yani satın alınan arabayı yasal olarak kullanabilmek için bir plaka numarasına da sahip olmanız gerekiyor fakat plakalar her araba alana dağıtılmıyor.

Örneğin bir plaka sahibi olabilmek için bir çekilişe ya da açık arttırmaya katılmanız gerekiyor.

Ancak çekilişlerde şansınızın yaver gitmesi pek de kolay değil. Yüz binlerce insanın katıldığı bu çekilişte, yalnızca çok az bir kısmı plaka almaya hak kazanıyor.

Açık artırma yoluyla satılan plaklarda ise fiyatlar neredeyse bir araba kadar yüksek olabiliyor.

Ayrıca, belirli günlerde yalnızca belirli bir numarayla biten plakalı araçlar trafiğe çıkabiliyor ve şehir içine belirli plakalara sahip olan araçların girişine izin veriliyor.

Bu, şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltmak için alınmış bir önlem olarak tanımlanıyor fakat araç sahipleri için ciddi bir kısıtlama anlamına geliyor.

Pek çok şehirde, elektrikli araçlar için özel teşvikler ve plaka muafiyetleri bulunduğundan elektrikli araçlar bu noktada bir çıkış yolu sunuyor.

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