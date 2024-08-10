Modern otomobillerin güvenlik özelliklerinin arasında yer alan yorgunluk tespit sistemi, tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin birlikte inceleyelim.

Artık otomobiller bir dizi güvenlik özellikleriyle birlikte üretiliyor.

Bunlardan biri de yorgunluk tespit sistemi. Peki yorgunluk tespit sistemi, sürücünün yorgunluk durumunu nasıl belirliyor?

Temelden başlayalım; Yorgunluk tespit sistemi tam olarak nedir?

Yorgunluk tespit sistemi, sürücünün yorgunluğunu veya dikkat kaybını algılamak için geliştirilmiş bir güvenlik teknolojisi. Bu noktada hatırlatalım, sistem sadece sürücünün hareketlerini değil, otomobilin dinamiklerini de inceleyerek bir sonuç bildiriyor.

İlk olarak sürücünün davranışları izleniyor.

Aracın içinde bulunan sensörler yardımıyla sürücünün yüz ifadeleri, göz kapakları ve baş hareketleri takip ediliyor. Diyelim sistem göz kapaklarınızın sık sık kapandığını ya da başınızın eğik pozisyona geçtiğini fark etti. İşte bu noktada sizi uyarıyor.

Aracın dinamiklerinin de önemli olduğunu belirtmiştik.

Sistem, sürücünün direksiyon hareketlerini ve anlık hız değişimlerini de takip ediyor. Yorgunluk tespit sistemi, genellikle şerit takip sistemiyle de birlikte çalışıyor ve oradan da geri bildirimler alıyor. Sürüşte fark edilen anormallikler de sürücüye bir uyarı olarak gönderiliyor.

Bu uyarı genellikle sesli ikaz ya da görsel bir uyarı (Genellikle kahve resmine alışığız) ile sürücüye aktarılıyor. Bazı otomobiller bu aktarımı direksiyonu titreretek ya da korna çalarak da yapabiliyor.

İçeriğimizi noktalamadan, yola çıkmadan önce güvenli bir sürüş için dikkat ve tepki süresinin çok önemli olduğunu, uykunuzu almış ve dinlenik olduğunuzdan emin olmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Kaynaklar: Dubizzle, CarExpert

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