Sendrom, kökeni ve durumu tam olarak bilinmeyen psikolojik bozukluklar olarak adlandırılabilir. Sendroma sahip olan kişinin gündelik yaşamını oldukça zora sokan durumlara yol açabilir.

Teknoloji ve beraberinde tıp, günümüzde oldukça gelişmiş durumda ve gelişmeye de devam ediyor. Bilim insanları, bundan elli yıl öncesinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan birçok hastalığa tedavi bulmuş haldeler.

Buna rağmen, beynin karmaşıklığı ve birçok bölümünün bilinmezliği sebebiyle beyin hala keşfedilmeyi bekleyen taraflarıyla dolu. Nöropsikiyatrik sendromlar da bu taraflardan biri. Dünyada nadir olarak görülen ve hala neden olduğu konusunda net bulgular olmayan sendromlardan birkaçını sizler için derledik!

Zombi filmlerinden fırlamış gibi: Yaşayan Ölü Sendromu

Cotard Sendromu ya da diğer adıyla Yaşayan Ölü Sendromuna sahip kişiler, kendisinin ya da vücut parçalarının öldüğünü veya ölmekte olduğunu düşünürler. Dünyada yaklaşık 100 kişide rastlanan oldukça ender bir nöropsikiyatrik rahatsızlık olan Cotard Sendromu ilk defa 1880 yılında Jules Cotard tarafından tanımlanmıştır.

Cotard sendromundan muzdarip kişilerden biri de Graham adında bir adamdı. Doktorlar Graham’ın beyin fonksiyonlarını analiz etmek amacıyla PET taraması yaptıklarında şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştılar. Doktoru bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulundu: ‘’Graham'ın beyin fonksiyonları, uyuyan ya da genel anestezi altındaki birinin beyin fonksiyonlarına çok benziyor.’’

Graham, New Scientist'e iyileşme döneminde verdiği bir röportajda, "Koku ve tat alma duyumu kaybettim. Yemek yememe, konuşmama ya da herhangi bir şey yapmama gerek yoktu" dedi. "Mezarlıkta zaman geçirdim çünkü ölüme en yakın olduğum yer orasıydı."

Cotard Sendromu çok nadir görüldüğü için bireysel vaka araştırmalarına dayanıyor. Şizofreni ve benzeri hastalıklara sahip insanlarda görülme olasılığı daha fazla olmasına rağmen tek bir nedeni olmayan ve çeşitli hastalıkların tetiklediği düşünülen bir rahatsızlık.

Algılayamama hali: Alice Harikalar Diyarında Sendromu

Alice Harikalar Diyarında kitabını veya filmini duymuşsunuzdur. Alice adına genç bir kız bir tavşanı takip etmesi sonucunda harikalar diyarında kendisini bulur ve boyut olarak oldukça küçülür. Diğer adıyla Alice Harikalar Diyarında Sendromu olan Todd Sendromuna sahip insanlar da, elbette Alice’in yaşadığı gibi fiziksel bir gerçeklik olmamasına rağmen kendilerinin ya da nesnelerin mesafelerini veya boyutlarını algılayamazlar.

Sendromun kesin sebebi, nadir görülen diğer psikolojik sendromların çoğunda olduğu gibi bilinmiyor fakat ilk nedenlerinden biri migren olarak düşünülüyor. Beraberinde işitsel, dokunsal ve zaman algısında da bozukluklar getirebildiği gözlemlenen durumlar arasındadır.

İdealize etmenin zararları: Paris Sendromu

Atmosferi, insanları, sanatı, mimari yapısı gibi birçok sebeple idealize edilmiş bir Avrupa kenti olan Paris, bir çok insanın gidilmesi gereken yerler listesinde belki de en baştadır. Bu sebeple bazı insanlar, Paris’e büyük bir beklentiyle gidebilirler. Beklentilerine karşılık bulamamanın verdiği derin üzüntüden dolayı ise Paris sendromu denilen rahatsızlığı yaşayabiliyorlar.

Kültürleriyle dünya genelinden oldukça farklı olan Japonlar ise Paris sendromundan en çok etkilenenler arasında. Her yıl 20’ye yakın Japon bu sendromdan etkileniyor hatta öyle ki Japonya’da Paris destek hattı bile var.

Erkekler de hamilelik yaşar: Couvade Sendromu

Hamilelik süreci yaşayan anne adaylarında hem fiziksel hem de duygusal birçok değişim gözlenir. Baba adaylarında ise fiziksel etkiler gözlemlenmese de duygusal değişimler beraber yaşanabilir. Fakat bu durumun biraz abartılması ve hatta eşiyle beraber kusma, aşerme, bulantı gibi fiziksel hamilelik belirtilerini yaşaması durumuna ise Couvade Sendromu veya Sempatik Gebelik adı veriliyor.

Couvade Sendromu ilk olarak 17. yüzyılda French Basque tarafından tanımlanmıştır. Genellikle doğumla beraber semptomların geçmesi sebebiyle diğer sendromlar gibi bir hastalık olarak nitelendirilmiyor ve ileri vakalar haricinde tedaviye ihtiyaç duyulmuyor.

İnsandan hayvana dönüşme hastalığı: Öküz Sendromu

Couvade Sendromu ilk olarak 17. yüzyılda French Basque tarafından tanımlanmıştır. Genellikle doğumla beraber semptomların geçmesi sebebiyle diğer sendromlar gibi bir hastalık olarak nitelendirilmiyor ve ileri vakalar haricinde tedaviye ihtiyaç duyulmuyor.

Ender görülen bir rahatsızlık olduğu için bireysel vakalar yoluyla bulgu elde edilmeye çalışılıyor. Fakat porfiria, frengi, felç gibi hastalıkların neden olabileceği düşünülüyor. Tedavi yöntemi olarak ise günümüzde hipnoz kullanılıyor.

Dövüşme hastalığı: Porto Rikolu Sendromu

Diğer sendromlara oranla biraz daha tehlikeli bir sendrom türü olan Porto Rikolu Sendromu, diğer adıyla dövüşme hastalığı olarak da biliniyor. Bu sendromdan muzdarip kişiler, bir sebep olmaksızın hiç tanımadıkları kişilerle dahi fiziksel kavga etme isteği duyabiliyorlar.

Sendromun meydana gelmesinde birçok neden olmasına rağmen genelde aile içi travmalar, sevilen kişinin ölmesi, şiddet gibi sorunlar sebep olabiliyor.

Bir ses duydum sanki: Patlayan Kafa Sendromu

Patlayan kafa sendromu, kişinin uyku sırasında silah, kapı, yıldırım gibi ani bir patlama sesi duymasıyla beraber yoğun korku ve kaygı içerisinde uyanmasıdır. Kişinin kendisine veya çevresine fiziksel zarar vermesine sebep olmaz fakat kişinin uykusunu oldukça bozar.

Nadir görülen çoğu sendrom gibi kesin bir sebebi yoktur fakat stres, depresyon, uyuşturucu madde kullanımı, yaşlılarda demans, narkolepsi, uyku apnesi gibi durumların etkisi olduğu söylenebiliyor.