Dünyanın İlk Sıvı Soğutmalı PlayStation 5 [Video]

Bir YouTube kanalı, PlayStation 5 için özel bir sıvı soğutma sistemi geliştirdi ve konsola entegre etti. Üstelik kanal, sistemi ticari bir ürün haline getirip satmayı da planlıyor.

Herhangi bir donanımın tam performanslı şekilde çalışabilmesi için iyi bir soğutma sistemine sahip olması son derece önemlidir. Bu konunun bilinci de olan Sony de en yeni oyun konsolu olan PlayStation 5 için oldukça büyük bir fana sahip gelişmiş bir soğutma sistemi tasarladı ve bu sayede konsolun uzun yıllar boyunca yüksek performans ile oyunları çalıştırabileceğini vadediyor.

Fanlı soğutma sistemleri, hem konsollar hem de PC’lerde hala en çok tercih edilen soğutma sistemleri olsa da en güncel oyunları, en yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesinde çalıştırmayı vadeden sistemlerde maksimum performans alabilmek için genellikle sıvı soğutma sistemlerine başvuruluyor. Bir YouTuber, PC’lerin gücüne güç katan sıvı soğutma sistemlerini, PlayStation 5’e entegre etti.

Vietnamlı YouTube kanalı Modding Cafe tarafından yayınlanan videoda halihazırda fanlı bir soğutma sistemine sahip olan PlayStation 5’e, oyuncu PC’lerini aratmayan bir sıvı soğutma sistemi entegre ediliyor. Ancak bu sistem, PS5’in mevcut kompakt kasasına sığamayacağından, PS5’in tüm tasarımı, sıvı soğutma ile birlikte güncelleniyor.

Modding Cafe, videoda canlı canlı takmış olduğu PS5’e özel tasarlanan sıvı soğutma sisteminin ticari olarak satışa sunulacak bir versiyonunun da geliştirildiğini belirtiyor. Daha önce Sony’nin de gösterdiği üzere PlayStation 5’in içini açmak tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay. Bu nedenle eğer PlayStation 5’i sıvı soğutma ile kullanmak isterseniz ve tamir işlerinden de biraz anlıyorsanız, Modding Cafe’nin ilginç sistemini denemeyi düşünebilirsiniz. Yine de böyle bir deneme sonucunda PS5’in garanti dışı kalacağını hatırlatmak isteriz.

PlayStation 5’e sıvı soğutma sisteminin takıldığı video