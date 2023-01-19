Siyahi bir aileden doğmuş bebeğin beyaz olması, “genetik bilimi olmasa ne yuvalar yıkılır” dedirtiyor adeta. Aslında imkânsız değil ancak çok düşük bir olasılığa sahip bu olay, bilim tarafından bile tam olarak açıklanamıyor.

Afrika kökenli bir çift, bebeklerinin beyaz ten rengine ve sarı saçlara sahip doğmasıyla odada bir sürelik sessizlik oluştuğunu ve birbirlerine şok içinde bakakaldıklarını söylüyor.

Artık onu leyleklerin getirdiğine inanma yaşını geçen çocuğun büyüyünce anne-babasına “Ben evlatlık mıyım?” diye soracağı kesin. Şimdi gerçekten de böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna hep birlikte bakalım.

Nijeryalı aileden sarışın ve beyaz tenli bir çocuk doğduğunda doğum odası biraz karışmış tabii…

Nijeryalı baba Ben Ihegboro, sarışın ve beyaz tenli kızlarını gördüğünde onun kendi çocuğu olduğuna bir süre inanamış ve odadaki doktorlar sanki çocuğun babası o değilmiş gibi endişe içinde babaya bakıyorlarmış.

44 yaşındaki baba, anlık bir şok yaşadığını ancaki eşi Angela'dan asla şüphelenmediğini ve aralarında hiçbir sorun olmadığını belirtiyor. Bebeğe baktığımızda hem annesinin hem babasının yüz hatlarına sahip olduğunu görmek zor değil. Zaten DNA testi yapıldığında bebeğin anne babasının onlar olduğu net bir şekilde açığa çıkmış.

Akla ilk gelen, bebeğin albino olması ancak Nmachi albino değil!

Derideki renk pigmenti üreten enzimin eksikliği sonucu ortaya çıkan albino hastalığına da sahip olmadığı doktorlar tarafından onaylandı. Peki nasıl oluyor da siyahi bir aileden sapsarı saçlı ve bembeyaz tenli bir çocuk doğabiliyor?

Doktorlar bu durumu “olağanüstü” olarak nitelendiriyor.

Bilim insanlarına göre bu durum imkânsız değil ancak günümüzde tam olarak açıklanamıyor. Ayrıca ailenin, sarışın bebekleri Nmachi doğduğunda 2 tane daha siyahi çocukları vardı.

Uzmanlar tarafından en yaygın görüş, Afrika kökenli Ihegboro ailesinin küçük bir genetik mutasyon taşıdığı ve bu mutasyonun baskın geldiği yönünde fakat başka teoriler de bulunuyor.

“Siyahi ailenin beyaz bebeği nasıl olur?” sorusuna yönelik diğer teoriler şu şekilde:

Bilim insanlarının ihtimal verdiği başka teori ise anne ve babanın aile geçmişinden gelen ancak etkin olmayan beyaz gene sahip olmaları veya Nmachi'nin albino hastalığının bilinmeyen bir gen mutasyonuna sahip olması.

Eğer bunlardan hiçbiri değilse, doktorların daha önce görmediği benzersiz bir genetik mutasyon ortaya çıkmış olabilir. Böylece, sarışın bebek Nmachi'nin çocuğu olursa o da beyaz doğabilir.

Tüm bunlar mantıklı gelse dahi dönüp fotoğrafa tekrar baktığımızda diyebiliriz ki: "İnsan gerçekten hayret ediyor…"