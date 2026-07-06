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Skoda Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Skoda'nın Temmuz 2026 güncel sıfır araç fiyatları, devam eden kampanyaları ve kredi fırsatlarını derledik. Skoda modellerinin fiyat listesinden indirimlere kadar merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Skoda Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Sıfır otomobil satın alırken sadece aracın liste fiyatına bakmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Markaların sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de toplam maliyet üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle Skoda modelleriyle ilgilenen birçok kişi, güncel fiyat listesinin yanı sıra satın alma sürecinde sunulan avantajları da yakından takip ediyor.

Türkiye'de Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi modellerle geniş bir ürün gamına sahip olan Skoda, dönemsel olarak çeşitli kampanyalar ve finansman fırsatları sunabiliyor. Bu içerikte Skoda'nın güncel sıfır araç fiyat listesini, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi seçeneklerini detaylı şekilde inceleyerek araç satın alma sürecinde işinizi kolaylaştıracak bilgilere yer veriyoruz.

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Skoda Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Skoda tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Skoda Elroq 2.469.900 TL 2.299.900 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupé 3.599.900 TL -
Yeni Skoda Enyaq 3.499.900 TL -
Skoda Fabia 1.829.900 TL 1.722.500 TL
Skoda Scala 1.854.900 TL 1.791.400 TL
Skoda Octavia 2.639.900 TL 2.522.200 TL
Skoda Superb 3.774.900 TL 3.682.500 TL
Skoda Kamiq 2.024.900 TL 1.797.600 TL
Skoda Karoq 3.149.900 TL 3.129.500 TL
Skoda Kodiaq 3.699.900 TL 3.993.000 TL

Skoda İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

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Škoda Elroq’ta Özel Fiyat ve Hediye Avantajları

Škoda, tamamen elektrikli modeli Elroq için dikkat çeken bir kampanya sunuyor. 2.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan modelde, kadın müşterilere özel KIKO Milano güneş bakım seti hediye edilirken, ayrıca 10.000 TL değerinde D-Charge şarj hediye çeki de kampanya kapsamında sunuluyor. Bir yıl boyunca geçerli olan D-Charge hediyesi, D-Charge ağının yanı sıra Škoda Mobil Şarj İstasyonlarında da kullanılabiliyor.

Škoda Karoq Prestige ve Sportline’da Faizsiz Kredi Desteği

Škoda, Karoq’un Prestige ve Sportline donanım seviyelerinde özel fiyat avantajlarını finansman desteğiyle bir araya getiriyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler, 1.000.000 TL’ye kadar krediye 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faiz oranıyla ulaşabiliyor. Avantajlı teklif, markanın showroom’larında sınırlı süreyle sunuluyor..

Elektrikli Škoda Modellerinde Kadın Müşterilere Özel Hediyeler

Škoda, elektrikli araç tercih eden kadın müşterilerine yönelik özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında KIKO Milano güneş bakım seti ile birlikte 10.000 TL değerinde D-Charge şarj bakiyesi hediye ediliyor. Bir yıl boyunca geçerli olan D-Charge avantajı, D-Charge şarj ağına ek olarak Škoda Mobil Şarj İstasyonlarında da kullanılabiliyor.

Skoda Scala Monte Carlo:

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Skoda, Scala Monte Carlo modeli için özel finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler, 500.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Skoda Enyaq Ailesi:

Skoda, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde sunduğu finansman desteğini çeşitli hediyelerle birleştiriyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler için 1.000.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, kadın müşterilere özel toplam 20.000 TL değerinde KIKO Milano ve D-Charge hediye çeki de sağlanıyor.skoda kap

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