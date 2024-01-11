İş odaklı mesajlaşma uygulaması Slack'e, Tinder benzeri bir özellik geldi. Bu yeni özellik, okunmamış mesajların sola ve sağa kaydırılmasını sağlayacak.

Daha çok kurumsalların kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Slack'in mobil uygulamasına ilginç bir özellik geldi. iOS ve Android'deki ücretsiz Slack kullanıcılarına sunulan bu özellik, Tinder benzeri bir deneyim sunacak. Evet, yanlış duymuyorsunuz.

Tinder'ın mantığını bilirsiniz; karşınıza çıkan kullanıcıların kartlarını sola veya sağa kaydırırsınız. İşte Slack'in mobil uygulamasına eklenen özellik de tam olarak bu işlevselliği kopyalıyor. Ancak burada önemli bir farklılık var. Slack'te kullanıcıları değil, okumadığınız mesajlar bulunan kişi ve kanallara ait kartları sola ve sağa kaydıracaksınız.

Slack'in yeni özelliği böyle görünüyor:

Slack'in "Catch Up" olarak isimlendirdiği yeni özellik, mobil uygulama ekranının üst kısmına yerleştirilen aynı ada sahip seçenek ile devreye giriyor. Kullanıcı, bu seçeneğe dokunduğu zaman bir dizi kart ile karşılaşacak. Bu kartta kendisine gönderilen mesajlar ile kanallardaki okunmamış mesajlar bulunacak. Sağa kaydıran kullanıcı, mesajı okundu olarak işlemiş olacak. Sola kaydırdığınız zamansa mesajlar, okunmamış olarak kalacak.

Geliştirdikleri yeni özellik hakkında açıklama yapan Slack üst yöneticilerinden Akshay Bakshi, süreci eğlenceli bir hâle getirmek ve kolay hissettirmek için böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Slack kullanıcılarının kaydırma özelliği ile ilgili geri bildirimleri, şimdiden merak konusu olmuş durumda.