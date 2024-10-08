Snapchat, sohbet bölümüne "Sponsorlu Snap" reklamlarını ekliyor. Reklamlar, kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde tasarlandı.

Snapchat, uygulamasının Sohbet sekmesine reklam yerleştireceğini duyurdu. Artık Snapchat kullanıcıları, arkadaşlarının mesajlarının yanında "Sponsorlu Snap" adı verilen reklamlara da rastlayacak.

Reklamlar, kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde tasarlandı. Kullanıcılar, Sponsorlu Snap’lerden bildirimle haberdar edilmeyecek ve bu reklamlar normal mesajlardan kolaylıkla ayırt edilebilecek.

Sponsorlu Snap’ler açılmadığında mesajları kaybolacak

Eğer bir kullanıcı Sponsorlu Snap’i açmazsa, bu mesaj zamanla gelen kutusundan kaldırılacak. Ancak eğer kullanıcı reklama tıklayıp açarsa o zaman reklama yanıt verebilir veya daha fazla bilgi edinmek için bağlantılara göz atabilir. Snapchat’in bu yeni reklam alanının lansman ortağı ise Disney olarak belirlendi.

Aynı zamanda Snapchat, kullanıcıların yeni yerler keşfetmesine yardımcı olmak için Snap Haritası’nda “Tanıtılan Yerler” özelliğini de hayata geçiriyor. Yerel işletmelerin daha önce reklam verebildiği Snap Haritası, şimdi ulusal markaların da konumlarını tanıtmasına olanak tanıyor. McDonald’s ve Taco Bell gibi tanınmış markaların yer alması dikkat çekiyor.