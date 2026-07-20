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Bütçe Dostu Telefonların Göz Bebeği Olacak Olan Snapdragon 4 Gen 6'nın Özellikleri Sızdırıldı

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NotebookCheck tarafından ele geçirilen Qualcomm'a ait gizli dokümanlar, Snapdragon 4 Gen 6 işlemcisinin mimari detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Bütçe Dostu Telefonların Göz Bebeği Olacak Olan Snapdragon 4 Gen 6'nın Özellikleri Sızdırıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NotebookCheck tarafından erişilen ve Qualcomm'un dâhili ticari sırlarından elde edildiği belirtilen Mart 2026 tarihli gizli teknik belgelere göre "Poros" kod adlı yeni Snapdragon işlemcisi (SM4875) gün yüzüne çıktı.

Qualcomm tarafından henüz resmî olarak duyurulmayan bu işlemcinin, bu yılın başlarında tanıtılan Snapdragon 4 Gen 5'in (SM4850, kod adı Aldabra) halefi, yani muhtemel ismiyle Snapdragon 4 Gen 6 olacağı iddia ediliyor.

İçerikten Görseller

Bütçe Dostu Telefonların Göz Bebeği Olacak Olan Snapdragon 4 Gen 6'nın Özellikleri Sızdırıldı
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GPU tarafı âdeta nesil atlıyor

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Sızdırılan teknik veriler, işlemcinin CPU tarafında radikal bir değişikliğe gitmediğini gösteriyor. Yeni işlemci, selefiyle aynı şekilde 256 KB L2 önbellekli iki adet Kryo Gold (Cortex-A78 tabanlı) performans çekirdeği ve 64 KB L2 önbellekli altı adet Kryo Silver (Cortex-A55 tabanlı) verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Tüm bu çekirdekler ortak bir 1 MB L3 önbelleği paylaşıyor ve işlemci TSMC'nin 4 nm üretim mimarisi üzerine inşa edilmeye devam ediyor.

Ancak CPU çekirdeklerinin etrafındaki bileşenlerde ciddi bir mimari yenileme göze çarpıyor. Grafik tarafında Snapdragon 4 Gen 5'te yer alan Adreno 4 serisinden Adreno 6 serisine geçiş yapılıyor ki bu durum, önceki neslin elde ettiği %77'lik grafik performans artışının üzerine yeni bir sıçrama anlamına geliyor. Bellek tarafında ise standart LPDDR4X desteğinin yanında, çift kanallı ve 3.200 MHz hızında çalışan LPDDR5 desteği sisteme ekleniyor.

PCIe Gen 3 ile Wi-Fi 6 ve Bluetooth 6.0

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SM4875 kod adlı Snapdragon 4 Gen 6, cihaz üreticilerine sabit bir bağlantı modülü sunmak yerine esnek bir yapı sunuyor. Veri sayfasına göre Qualcomm, iki farklı nesle yayılan dört farklı WLAN modül seçeneği hazırlamış durumda. Eski nesil WCN3998-2 (Wi-Fi 5, 2×2 MU-MIMO, Bluetooth 5.2) ve WCN3988 (Wi-Fi 5, 1×1, Bluetooth 5.1) çözümleri, Snapdragon 4 Gen 5'te de kullanılan geleneksel SLIMbus arayüzü üzerinden işlemciye bağlanıyor.

Yenilikçi tarafta ise WCN6750 (Wi-Fi 6, 2×2, Bluetooth 5.2) ve WCN6450 (Wi-Fi 6, 1×1, Bluetooth 6.0) modülleri öne çıkıyor. Bu modern modüller, işlemciye özel olarak eklenen yeni bir tek hatlı PCIe Gen 3 arayüzünü kullanıyor. Belgeye göre bu PCIe hattı genel depolama genişlemesi için değil, doğrudan bu kablosuz iletişim modüllerini beslemek amacıyla entegre edilmiş durumda. En güncel Bluetooth 6.0 standardının ise yalnızca WCN6450 modülü tercih edildiğinde kullanılabileceği belirtiliyor.

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Hiçbir seçeneğin Wi-Fi 7 desteği sunmaması sebebiyle Snapdragon 4 Gen 6, Wi-Fi 7 destekli Snapdragon 6 Gen 5 ile arasındaki klasman farkını tamamen kapatamıyor olsa da Snapdragon 4 Gen 5'in sadece Wi-Fi 5 ile sınırlı yapısına kıyasla önemli bir yükseltme sunacak diyebiliriz.

Qualcomm cephesinden henüz resmî bir lansman duyurusu veya fiyatlandırma açıklaması yapılmış değil. Sızdırılan dokümanların çıkış öncesi taslaklar olduğu ve nihai ticari sürümde bazı teknik özelliklerin değişebileceğini de unutmamak gerek.

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