Kısıtlamadan Muaf Olan Vatandaşlara Ceza Kesilebilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Bu genelge kapsamında kısıtlamalardan muaf olan vatandaşlara, durumun art niyetli olarak kullanılması durumunda ceza kesilmesine karar verildi. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, güzergah ve çalışma saati açısından kontrol edilecek.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamıyla ilgili olarak, 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Bu genelge, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşların, bu durumu kötüye kullanmalarının engellenmesini kapsıyor. Genelgeye göre kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar da denetlemeye tabi olacaklar. Bu sayede muafiyetin kötüye kullanılması engellenecek.

Daha önce yapılan açıklamalarda; üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinde çalışanların, kısıtlamalardan muaf olmasına karar verilmişti. Ancak "bazı" vatandaşlar, bu durumu kötüye kullandılar. Edinilen bilgilere göre muafiyetin kötüye kullanımının bilgisini alan bakanlık, konuyla ilgili olarak harekete geçti. Genelgeye göre denetlemelere yakalanan ve muafiyeti kötüye kullanan vatandaşlara, idari yaptırım uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler, muafiyetten kısıtlı olacak

Edinilen bilgilere göre bazı art niyetli vatandaşlar, kısıtlama muafiyetini farklı amaçlar için kullandılar. Örneğin; açıklanan sektörlerde çalışan bazı vatandaşlar, kısıtlama günlerinde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıktılar. Yeni genelge, bu gibi durumları ortadan kaldıracak. Yani kısıtlamadan muaf olan bir vatandaşa genel bir muafiyet sunulmayacak. İstisnai durum, sadece muafiyet nedeniyle sınırlı tutulacak.

Güzergah ve zaman dilimi kontrol edilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni genelgeye göre kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, polis çevirmesi sırasında zaman dilimi ve güzergah açısından kontrol edilecek. Bunu biraz daha açmak gerekirse; İstanbul Anadolu yakasında yaşayan ve çalışan, kısıtlamalardan da muaf olan bir vatandaşın, İstanbul Avrupa yakasında yakalanması durumunda, cezai işlem uygulanacak. Benzer bir şekilde vardiya saati dışında yakalanan vatandaşlara da artık ceza kesilecek.