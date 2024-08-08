Google Haritalar'ın Sokak Görünümü veya Google Earth sadece çevreyi görmek için değil, suç vakalarını çözmek için bile kullanılıyor. 20 yıl boyunca çözülememiş dosyalar, Google Maps sayesinde çözülebiliyor.

Google Haritalar'ın Sokak Görünümü ile tüm dünyayı elinizdeki cihazlarla dolaşabilirsiniz. Google Sokak Görüntüsü hizmetinin oluşturan 360 derecelik fotoğraflar, kameralar ile donatılmış otomobillerin yanı sıra Street View Trekker (Sokak Görünümü Yürüyüşçüleri) tarafından da çekiliyor.

15 kameranın yer aldığı 18 kg ağırlığındaki çanta ile sokak sokak gezen kişiler günde 8 saat dolaşıyor. Tüm bu görüntüler yalnızca yol bulmak, görmek için değil suç dosyalarının aydınlatılmasında bile büyük rol oynuyor. İçeriğimizde bunlardan 5 tanesine yer verdik.

Google Maps’ten yakalanana kadar 20 yıl boyunca fark edilmeden yaşamıştı.

İtalya’nın en çok aranan suçlularından biri olarak kabul edilen hükümlü katil Gioacchio Gammino, İspanya’nın Madrid yakınlarında, Galapagar kasabasında farklı bir isimle şef olarak çalışıyordu.

Google Haritalar’daki görüntülerde bir manavın önünde sohbet ettiği görüldü ve polis tarafından, yıllardır aranan suçlu olduğu doğrulanarak yakalandı.

Kaybolan bir adamın cesedi, 22 yıl sonra Google Maps ile bulunmuştu.

William Moldt adındaki adam, 7 Kasım 1997 tarihinde, 40 yaşındayken bir anda ortadan kayboldu. En son Florida’da görülmüştü. 20 yıl boyunca bulunamamıştı. Ta ki 2019 yılına kadar.

2007 senesinden beri Google Haritalar’daki uydu görüntülerinde adamın cesedi ve arabası yer alıyordu fakat kimse fark etmemişti. Teoriler, Moldt’un arabasıyla göle uçtuğu yönünde ancak hiçbir zaman tam olarak gerçeği bilemeyeceğiz.

Dev bir bisiklet hırsızlığı açığa çıkmıştı.

Oxford’da bir adamın uydu görüntüleri incelendiğinde kocaman bir bisiklet yığınıyla karşılaşmışlardı. Adam, en az 500 tane bisiklet çalmıştı ve Google Maps görüntüleri sayesinde yakalanmıştı.

Esrar çiftliği bulunmuştu.

2009 senesinde, Google Earth uydu görüntüleri kullanılarak İsviçre’de devasa bir alan keşfettiler. Burası, mısır tarlasının ortasında, tam 7500 metrekarelik bir esrar tarlasıydı…

Hırsızlar, Google Haritalar'daki Sokak Görünümü'nden yakalanmıştı.

2008'de, yaşındaki bir çocuk Hollanda'daki Groningen'de bisiklet sürerken 2 adam onu pusuya düşürerek bisikletini, telefonunu ve parasını çalmıştı. Polisler başta bir iz bulamadı ancak 6 ay sonra bir şey oldu.

Sokak Görünümü'nde soyguna uğradığı yere bakan çocuk, olay anından birkaç saniye öncesinin kameralara yansıdığını gördü. Hemen Google ile iletişime geçti ve bulanıklaştırılmış yüzleri açığa çıkardılar. Soygunu yapanlar, 24 yaşındaki 2 kardeşti.

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