Binance, son dönemlerin popüler kripto para projelerinden Solana ağında tıkanıklık oluştuğunu ve çekim işlemlerinin zaman zaman kesintiye uğrayabileceğini açıkladı. Solana, 2021 yılında da benzer bir tıkanıklık yaşamış ve 24 saat kadar hizmet verememişti.

Bazı kripto para yatırımcılarının "Ethereum Katili" olarak nitelendirdiği Solana (SOL) isimli kripto para birimi, geçtiğimiz yılın yıldızları arasında yer almıştı. Hızlı işlem yapabilme kabiliyeti ve düşük işlem ücretleri, bu kripto para biriminin ününe ün katmış, 2021'in başında 4 dolar seviyelerinden gören SOL, yıl içerisinde 260 dolara kadar yükselmişti. Ancak Solana, şimdilerde yine bir teknik sorunla gündemde.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, SOL ağında aşırı yoğunluk olduğunu ve bu yüzden de çekim işlemlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşandığını duyurdu. Böylesi bir durum eylül ayında da yaşanmıştı ve SOL çekimleri, 24 saat gibi uzunca bir süre boyunca yapılamamıştı. Bu sefer gerçekleşen aksaklığın ne kadar süreceği bilinmiyor.

İşte Binance tarafından yapılan resmi açıklama

Solana (SOL) ağı şu anda işlem sayısındaki ciddi artış nedeniyle tıkanıklık yaşıyor ve bu da ağ kapasitesini saniyede birkaç bin azaltıp, bazı kullanıcıların işlem yapamamasına neden oluyor. Bu yüzden Binance borsasında Solana ağı ile yapılan çekim işlemleri, biriken işlemlerin temizlenmesi adına zaman zaman durdurulabilir. Projenin daha istikrarlı ve uzun dönem çözüm sağlayacak şekilde çalışabilmesi adına görüşmeler devam ediyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz...

Solana'daki tıkanıklığın nasıl çözülebileceği şu an için bilinmiyor. Ancak bu kesinti, projenin arkasındaki ekibin geçmişten pek de ders almadığı anlamına geliyor. Zira geçtiğimiz yıl yaşanan 24 saatlik kesinti, yatırımcıların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Şimdilerde yaşanan sorunun o kadar uzun süreli olmayacağı düşünülüyor olsa da Binance'in de belirttiği gibi Solana ağının kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için yeni çözümler gerekiyor...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.