Bank of America stratejistlerinden Alkesh Shah, son dönemlerin popüler Blockchain teknolojilerinden Solana ile ilgili konuştu. Shah'a göre Solana, Ethereum'u geride bırakacak ve dijital dünyanın Visa'sı haline gelecek.

ABD'nin en büyük ikinci bankası olarak hizmet vermekte olan Bank of America, 2021'in en popüler kripto para birimlerinden bir tanesi haline gelen Solana (SOL) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Banka bünyesinde çalışmalarını sürdüren stratejist Alkesh Shah tarafından yapılan açıklamalarda, Solana ağının dijital varlık ekosisteminin Visa'sı olabileceği ifade edildi.

Solana, zaman zaman kesintiler yaşıyor olsa da yüksek hızı ve düşük işlem ücretleri ile dikkat çeken kripto para birimlerinden bir tanesi. Milyonlarca yatırımcıya sahip olan SOL, pek çok kişi tarafından "Ethereum Katili" olarak nitelendiriliyor. Alkesh Shah'ın açıklamaları gerçek olur mu bilinmez ancak bu açıklamaların SOL yatırımcılarının keyfini yerine getireceği aşikar.

"Ethereum'u geride bırakacak"

Bank of America stratejistine göre Solana, bir gün Ethereum'un önüne geçecek. Shah, Solana ağının sunduğu avantajların tüm dijital ekosistemler için önemli olduğunu, ölçeklenebilirliğinin ve kullanım kolaylığının ön plana çıktığını ifade ediyor. Peki tüm bunlar, Solana ağını dijital dünyanın Visa'sı haline getirebilir mi?

Visa, saniyede ortalama 1.700 işlem yapabiliyor. Ancak Visa'nın toplam potansiyeli, saniyede ortalama 24 bin işlem için müsait. Solana ağı ise saniyede 65 bin işlem yapabilecek potansiyele sahip. Ethereum ağında saniyede 12 işlem yapıldığını düşünecek olursak, Solana'daki potansiyelin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.