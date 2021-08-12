Son 3 Yılda Kaç Kişinin Antidepresan Kullandığı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2017 ve 2020 yılları arasında psikolojik sorunlarla hastanelere müracat eden kişilerin sayısını ve ülkemizde kaç kişiye antidepresan ve sinir sistemi ilacı reçete edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2017 ve 2020 yılları arasında psikolojik sorunlarla hastanelere müracaat eden ve bu rahatsızlığa yönelik ilaç reçete edenlerin sayısını açıkladı. 15 milyon 405 bin kişinin psikiyatri kliniklerine başvurduğunu ortaya koyan bu veriler, Türkiye'de yaşayanların ne kadar mutlu olduğunu gösterir nitelikte oldu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in yapmış olduğu haberde, Koca'nın yapmış olduğu açıklamalara göre son 3 yılda toplamda 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçete edildiği yer aldı. Aynı zamanda sadece COVID-19 pandemisinin başladığı yılda bu kliniklere başvuran sayısının ise 5 milyon 100 bini geçtiği belirtildi.

15 milyon 405 bin kişi psikiyatri kliniğine başvurdu

Hayat şartları, hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan üzücü olaylar ve en sonunda pandemi derken, sinirlerimize hakim olmakta son derece zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. İnsanların nasıl bir çıkmaza girdiğini gösteren en büyük kanıtlardan biri, geçtiğimiz günlerde ABD'li araştırma şirketi Gallup tarafından ortaya konmuştu. Şirket, 2021 Küresel Duyguları Raporu'nda Türkiye'nin en az gülen, en öfkeli ve en stresli ülkeler arasında ilk 5'te yer aldığını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu veriler de olayın ciddiyetine bir kez daha farkına varmamıza sağladı. Açıklanan verilere göre sadece COVID-19 salgının başladığı 2020 yılında 5 milyon 100 bin kişi psikiyatri kliniğine başvururken, 2017 yılından 2020 sonuna kadar ki süreçte bu sayı 15 milyon 405 bini buldu.