Spotify geçen hafta yayınladığı bir güncellemeyle kullanıcılarından büyük tepki topluyor. Bu kullanıcılardan bazıları Apple Music’e geçmiş durumda.

Bir hafta önce bugün Spotify, yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle Kütüphane sekmesinde gezintiyi kolaylaştırmayı hedefleyen Spotify, kullanıcılardan gelen yorumlara bakılırsa vadettikleri şeyin tam tersini yaparak büyük tepki topladı.

Reddit’te eski Spotify’ın geri dönmesini isteyen bir kullanıcının açtığı konuya yüzlerce mesaj geldi. Kullanıcılar yeni güncellemeyle ilgili birçok eleştiri getirdi ancak genel kanı, Spotify’ın Kütüphane kısmındaki Podcast’ler sekmesine yer açabilmek için Kütüphane kısmından bazı özellikleri kaldırmasının yanlış bir seçim olduğu yönünde. Yeni güncelleme, Şarkılar sekmesini kaldırarak Son Çalınanlar sekmesinde çok daha az sanatçı ve şarkı gösteriyor.

Yapılan değişikliklerden sonra bazı Spotify kullanıcıları, Apple Music servisine kaymaya başladı. Hatta Reddit üzerinde Spotify’dan Apple Music’e geçiş yapan kullanıcılarla hâlihazırda Apple Music kullanan kullanıcıların fikir alışverişi yaptığı bir konu bile açıldı. Bu konuda zamanında Apple Music’ten Spotify’a geçiş yapmış kullanıcılar, Spotify’a geçme sebeplerinin Kütüphane kısmında bulunan Son Çalınanlar sekmesi gibi özellikler olduğunu söylüyorlar.

Gelen güncellemeyle bu özelliklerin değiştirilmesi üzerine yeniden Apple Music’e geçmeyi düşünen insan sayısı da epey fazla. Hatta Twitter üzerinde Spotify’a gelen güncellemeden dolayı şikâyet eden bir sürü kullanıcı var.

Kullanıcılardan gelen şikâyetlerden sonra güncellemelerin geri çekilmesi daha önce yaşanmamış bir durum değil. Buna örnek olarak Snapchat’in 2017 yılında yayınladığı bir güncelleme üzerine çok sayıda şikâyet gelince bazı değişiklikleri geri almasını verebiliriz.