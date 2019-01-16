Sony’nin yeni kamerası α6400, aynasız lense, gerçek zamanlı göz otomatik odaklanmasına ve gerçek zamanlı takip yeteneğine sahip. Makinedeki sensörün görüntü kalitesi ise 24,2 megapiksel.

Japon elektronik devi Sony’nin yeni α6400 sensörü, E-mount aynasız kamera serisinin son üyesi olacak. Cihaz, dünyanın en hızlı otomatik odaklanma süresine sahip (0,02 saniye). Ayrıca “Gerçek zamanlı göz otomatik odaklanması” ve “Gerçek zamanlı takip” özellikleri de yer alıyor. Bu sayede cihaz ile saniyede 11 kareye kadar fotoğraf çekebilmek mümkün hale geliyor.

Kamerada yeni nesil BIONZ X görüntü işleme motoru bulunuyor. Bu teknoloji, görüntülerin kalitesinin yüksek olması sağlanıyor. Makine ile 4K video çekimi yapmak da mümkün. Cihazın LCD dokunmatik ekranı ise 180 derece döndürülebiliyor. Yeni α6400 tam 425 faz-bulucu sensöre ve 425 de kontrast-bulucu sensöre sahip. Böylelikle makine, görüntü alanının %84’lük kısmında otomatik odaklanma ve otomatik takip özelliğini kullanabiliyor.

Yeni “Gerçek-zamanlı takip” özelliği, Sony’nin geliştirdiği özel algoritmayı kullanıyor. Yapay zeka tabanlı bu özellik sayesinde kamera cisimleri tanıyabiliyor. Aynı zamanda derinlik, desen gibi çeşitli verileri de toplayan bu kamera sayesinde görüntüler doğru ve kaliteli şekilde kaydediliyor.

Yeni kamera, 24,2 megapiksellik APS-C boyu görüntü sensörüyle ve geliştirilmiş BIONZ X işlemciyle geliyor. Standart ISO aralığı hem hareketli hem de sabit görüntüler için ISO 32000 olarak belirlenmiş olsa da bu durağan görüntülerde 102400’e kadar yükselebiliyor. Kamera, 3840 x 2160 piksellik 4K görüntü kaydı yapabiliyor. Piksel birleştirme kullanmayan ve her pikseli okunabilir halde tutan kamera, 4K bir film için gerekenden 2.4 kat daha fazla veriyi işleyebiliyor. Bu da üzerinde çalışılabilecek, efekt yapılabilecek daha çok görüntü demek.

Yeni α6400 ile HLG fotoğraf profili özelliği de geliyor. Hybrid Log-Gamma özelliği HDR özellikli televizyonlara görüntü aktarmayı sağlıyor. Kameranın Full HD görüntü kaydı 120 fps.

Şubat ayında satışa çıkacak olan fotoğraf makinesinin fiyatı 900 dolar olacak. 16-50mm F3.5 - 5.6 lensler ile gelen kitin fiyatı 1000 dolar, 18-135mm F3.5 - 5.6 lenslerle gelen kitin fiyatı ise 1300 dolar olacak.