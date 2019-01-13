  • Gözlerinize Olan Güveninizi Sarsacak 10 Fotoğraf Karesi

Gözlerinize Olan Güveninizi Sarsacak 10 Fotoğraf Karesi

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Kimi fotoğraflar öyle bir anda çekilmiştir ki, baktığınızda gördüğünüz şeyin gerçekliğini uzunca süre sorgularsınız. Biz de ilk bakışta şaşkına çeviren 10 fotoğrafı sizin için listeledik.

Fotoğraf çekmenin 'anı yakalayabilmek' ile ilgisi olduğunu hep duyarız ve aslında bu çok da doğru bir bilgidir. Ancak kimi fotoğraflar, anı hiç de olmaması gereken bir anda yakalar ve ortaya hem güldüren hem de şaşırtan eğlenceli kareler çıkar. Ortaya çıkan karelerin enteresanlığı da o yanlış anı bir anda en doğru an yapar. 

Hayatınıza ilk bakışta gerçekliğini sorgulayacağınız yeni kareler eklemek istiyorsanız, listemize göz atın! Şimdiden iyi eğlenceler.

1 - Ben park halinde iki araç olduğuna ikna oldum, siz?

2 -  Acaba gerçek olabilir mi? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Sonuçta genetik mühendisliği hayli gelişti.
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3 - Tamam, bu biraz bilindik bir numara ama ikna edici durmuyor mu?

4 - Hangisi daha şaşırtıcı? Görünmez bir araba mı yolun ortasında bırakılmış bir tampon mu?

5 - Belki de ayakları biraz hızlı büyümüştür, neden olmasın?
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6 - Fotoğraf çekerken açı neden önemli?

7 - Bu rahatlığı neye borçluyuz?

8 - Hibrit canlılar distopya olmaktan çıkmış olabilir...
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9 - Genetik mutasyona enteresan bir örnek daha.

10 - Etiket yanıltıcı. Yeni çektirilmiş kıyma olduğu konusunda hemfikir miyiz?

Bu eğlenceli fotoğrafların tamamı aslında oldukça basit bir sebeple ortaya çıkmış; bakış açısı. Nihayetinde göz ilk olarak nasıl algılarsa, doğru olanın o olduğuna ikna oluyor ve gerçek olanı görmekte zorlanıyoruz. Sizin aslında ne olduğunu seçmekte en çok zorlandığınız kare hangisi oldu? 
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Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/21-misleading-shots-that-will-trick-your-eyes-673910/
Etiketler: fotoğraf listesi
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