Sony Önümüzdeki Hafta 'Geleceğin Eşsiz Vizyonu'nu Tanıtacak

CES 2020 etkinliklerine katılacak olan Sony, "geleceğin eşsiz vizyonu"nu tanıtacağını ifade etti. Salı günü düzenlenecek etkinlikte ortaya çıkacak yeni teknolojiyle ilgili ser verip sır vermeyen Sony, tüketicileri heyecanlandırdı.

2020 yılına girmemizle birlikte teknoloji tutkunlarının gözü kulağı Las Vegas'a yöneldi. Çünkü önümüzdeki hafta, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından bir tanesi olan CES 2020 etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında sektörün önde gelen teknoloji üreticileri, tüketicilere 2020 yılında neler sunacaklarını gösterecek ve yeni teknolojilerini tanıtacaklar.

CES 2020 etkinliklerine katılacak olan şirketlerden bir tanesi de Japonya merkezli teknoloji devi Sony. CES 2020 etlinliklerinin ilk gününde sahne alacak olan Sony, "geleceğin eşsiz vizyonu"nu duyuracağını açıkladı. Sony'nin ne duyuracağı şu an için bilinmiyor ancak teknoloji devi, yaratıcılık ve teknolojiyi hiç olmadığı kadar bir araya getirdiğini, yeni hisleri açığa çıkardığını söylüyor.

Sony, CES 2019 etkinlikleri kapsamında 91.6 milyon PlayStation 4 sattığını duyurmuş, ilk 8K çözünürlükteki televizyonlarını tüketicilerle buluşturmuştu. Ayrıca şirketin bluetooth ve Alexa destekli kablosuz kulaklık ve hoparlörleri de yine CES 2019 etkinlikleri kapsamında duyurulmuştu. Ancak şirket, geçtiğimiz yılki CES 2019 etkinliklerinde herhangi bir telefon duyurusu yapmadı.

Sony, son dönemlerde en çok, "Xperia 3" olarak isimlendirilen telefon modeliyle gündemde. Bu telefonun altılı kamera kurulumuna sahip olacağı ve Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı söyleniyor. Ancak açık konuşmak gerekirse Sony'nin geleceğin eşsiz vizyonu olarak nitelendirdiği yeni teknolojisinin bu akıllı telefon olması pek de olası görünmüyor.

Peki Sony, CES 2020'de ne duyuracak?

Tüm oklar, şirketin CES 2020 etkinliklerinde PlayStation 5'le ilgili bir şeyler yapabileceğini gösteriyor. Şirket, bu durumla ilgili herhangi bir ipucu vermiyor ancak Sony, PlayStation 5'in etkili özelliklerinden bir tanesini tüketicilere gösterebilir. Şu an için PlayStation 5'in hangi özelliğinin gösterileceğini ya da Sony'nin göstereceği şeyin PlayStation 5'le ilgili olup olmayacağını ise ancak salı günü yapılacak toplantı sırasında göreceğiz.