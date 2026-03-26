Sony ve Honda’nın Ortak Elektrikli Otomobili "Afeela 1" İptal Edildi

Sony ve Honda’nın birlikte geliştirdiği Afeela 1 elektrikli sedan iptal edildi. 2026’da satışa çıkması beklenen araç ve SUV modeli rafa kaldırılırken, ön sipariş veren kullanıcılara da para iadesi yapılacağı açıklandı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sony ve Honda’nın büyük umutlarla başlattığı Afeela projesi, elektrikli otomobil dünyasında ciddi ses getirmesi beklenen girişimlerden biriydi. CES sahnesinde tanıtılan araç, özellikle teknoloji odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmişti.

Ancak gelen son açıklamalar, bu iddialı projenin beklenenden çok daha erken sona erdiğini gösteriyor. Şirket, hem sedan hem de SUV model üzerinde yürütülen tüm çalışmaları durdurduğunu resmen duyurdu.

Honda’nın kararı her şeyi değiştirdi

Aslında işin kırılma noktası, Honda’nın kendi elektrikli araç planlarında geri adım atması oldu. ABD’de üretilecek yeni nesil elektrikli modellerin iptal edilmesi, Afeela’nın da temelini doğrudan sarstı.

Çünkü Afeela, Honda’nın sağlayacağı birçok kritik teknolojiye ve üretim altyapısına bağlıydı. Bu destek ortadan kalkınca proje de doğal olarak sürdürülemez hâle geldi.

Afeela 1 beklentileri tam karşılayamamıştı

Açık konuşmak gerekirse, Afeela 1 kağıt üzerinde çok da “vay be” dedirten bir otomobil değildi. Çift motorlu sistem yaklaşık 400 beygir güç sunacaktı ve menzil tarafında da yaklaşık 480 km civarı bir değer hedefleniyordu.

Bunlar kötü değil ama özellikle 90 bin dolar seviyesinden başlayan fiyat düşünüldüğünde, rakiplerine göre pek de heyecan verici görünmüyordu. Üstüne bir de oldukça sade (hatta biraz ruhsuz) tasarım eklenince beklentiler düşmeye başlamıştı.

Ön sipariş verenler paralarını geri alacak

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Afeela 1 için ön sipariş veren herkese tam para iadesi yapılacak. Araç ilk etapta yalnızca Kaliforniya’da satışa sunulacaktı.

Peki proje tamamen bitti mi? Resmî açıklamaya göre Sony ve Honda gelecekte farklı planlar için görüşmeye devam edecek. Ancak mevcut tabloya bakılırsa, Afeela markasını yakın zamanda yollarda görmek pek mümkün değil.

