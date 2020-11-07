PS5'te Altyazılar, Tüm Oyunlarda Otomatik Açılabilecek

Sony'nin bu ay içerisinde kullanıcılarına sunacağı yeni nesil konsolu PlayStation 5, oyuncular için bazı ince noktaları çok daha kolay hale getirecek. Örneğin PlayStation 5'te altyazı, tüm oyunlar için otomatik olarak açık hale getirilebilecek.

Sony'nin ön siparişlerinde yoğun bir taleple karşılaştığı PlayStation 5, birçok yeni özellikle birlikte geliyor. Bu yeni özellikler arasında oldukça hızlı bir SSD, 4K çözünürlük desteği gibi şeyler olsa da tabiri caizse daha ince noktalarda da oyuncuların işlerini kolaylaştıracak özellikler de yer alıyor.

Sony, yeni nesil konsolunda birçok erişilebilirlik seçeneğini de kullanıcılarına sunuyor. Bunlardan bir tanesi de oyun altyazıları. PlayStation 5'te bulunan yeni bir özellik sayesinde tüm PlayStation 5 oyunlarında varsayılan olarak altyazılar açık hale getirilebilecek.

Sony'nin PS5'te sunduğu yeni erişilebilirlik özellikleri

Sony, bu hafta başında yeni konsolunun ayarlar ve kullanıcı ara yüzü tanıtımında ön ayarlar seçeneklerini tanıtmıştı. Bu sayede ön ayarların nasıl çalıştığı ve oyuncuların buradan neleri değiştirebileceği daha net bir şekilde belli olmuştu.

PlayStation 5'te ön ayarları değiştirmek için oyuncular, Ayarlar (Settings) menüsünden Kayıtlı Veri (Saved Data) ve Oyun/Uygulama Ayarları (Game/App Settings) daha sonrasında ise Oyun Ön Ayarları (Game Presets) sekmesine gelerek çeşitli ayarlamalar yapabiliyorlar. Oyuncular, buradan ses ve altyazılar üzerinde değişiklikler yapabiliyorlar. Bu menüdeki ayarlar sayesinde altyazılar ve tercih edilen ses, tüm yeni oyunlarda varsayılan olarak kabul edilebiliyor.

Burada bulunan bir diğer ayar da Zorluk seçeneği. Bu seçenekte en kolay, kolay, normal, zor ve en zor seçeneklerinden bir tanesi ön ayarlı olarak ayarlanabiliyor. Buna ek olarak Performans ve Çözünürlük seçeneğinden FPS ya da çözünürlük ayarlanabiliyor. Ayrıca Kamera Kontrolleri seçeneğinden de kamera kontrollerinin normal mi yoksa tersine çevrilmiş mi kullanmak istendiği seçilebiliyor.