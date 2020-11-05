Sony, PlayStation Store'da oyunların isimlerinin dahi yazmamasına yönelik tepkilere kulak verdi ve mağazaya oyunların isimlerini ekledi. Ancak oyunların ekran görüntüleri ya da videoları hala görüntülenmiyor.

Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in çıkışı için hazırlıklarına devam eden Sony, bu hazırlıklar kapsamında geçtiğimiz ayın sonlarında PlayStation Store’un web ve mobil sürümünü güncellemişti.

Sony, yeni PlayStation Store tasarımında “sadeliğe” önem vermiş durumda. Hatta şirket, sadelik konusunda ayarı öylesine kaçırmış durumda ki, yeni PlayStation Store’un ilk sürümünde oyunların sadece afişi ve fiyatı yer alıyor, oyunların ismi dahi yazmıyordu.

Yeni PlayStation Store'un oyun isimlerinin dahi bulunmadığı ilk hali

PlayStation Store’da oyunların isminin yazmaması, oyunseverlerin mağazada dolaşırken hangi oyunu alacaklarına oyunun fiyatına ya da afişine bakarak karar vermelerine(!) neden oldu. Zira ana sayfada oyuna dair görebildiğiniz tek bilgiler bunlardı.

Sony, oyuncuların da uyarılarıyla(!) birlikte bunun sadelikten fazlası olduğunu fark etmiş olacak ki PlayStation Store’u bir kez daha güncelledi ve listelenen oyunların en azından isminin görünmesini sağladı.

Yeni PlayStation Store'un şu anki hali

Artık PlayStation Store’un ana sayfasında ya da oyun listelerinde dolaşırken oyunların isimlerini de görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak herhangi bir oyunun ürün sayfasını ziyaret ettiğinizde hala oyun ile ilgili ekran görüntülerine ya da videolara ulaşamıyorsunuz.

Haberimizin başında da aktardığımız gibi Sony, şu sıralar PlayStation 5’in çıkışına odaklanmış durumda ve şirket, konsolun çıkışı yaklaştıkça PlayStation Store’daki eksiklikleri ve hataları giderecektir. Ayrıca bu eksikliklerin hiçbirinin PlayStation Store’un PlayStation uygulamasında bulunmadığını belirtelim.