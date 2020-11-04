PlayStation 5'in Depolama Alanıyla İlgili Garip Paylaşım

Twitter'de yapılan bir paylaşım, PlayStation 5'in depolama alanıyla ilgili kafaları karıştırdı. Çünkü paylaşıma göre PlayStation 5'in 825 GB kapasiteli SSD'sinin, sadece 667 GB'si kullanılabiliyor. Bu miktar, Xbox Series X'in PS5'ten daha geniş bir depolama alanı sunduğunu ortaya koyuyor.

Oyunseverlerin iple çektikleri günler artık neredeyse geldi. Bir yandan Sony diğer yandansa Microsoft, önümüzdeki günlerde yeni oyun konsollarını oyunculara ulaştıracaklar. Konsolların neler sunacağı bugüne kadar yapılan açıklamalarla gün yüzüne çıkmıştı ancak yaşanan son bir gelişme, PlayStation 5'in depolama alanıyla ilgili kafaları karıştırmış durumda.

Okami13_ kullanıcı ismine sahip olan bir Twitter hesabından yapılan paylaşım, PlayStation 5 hayranlarının kafasını karıştırdı. Sony, PlayStation 5'in 825 GB kapasiteli bir SSD ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Ancak paylaşılan tweet, bu depolama alanının sadece 667 GB'lik bölümünün kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

İşte Twitter kullanıcısının dikkat çekici iddiasını paylaştığı o görsel

Size bir kısmını gösterdiğimiz görüntü, PlayStation 5'in depolama alanının 667,176 GB olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu depolama alanının 648,352 GB'lik bölümü kullanılabilir durumda. Az sonra paylaşacağımız görüntüde de görebileceğiniz üzere ise konsolda, sadece Astro's Playroom isimli oyun kurulu. Astro's Playroom'un PlayStation 5'in açılış oyunu olduğunu biliyoruz ancak Sony'nin açıkladığı depolama değerlerdeki sistem dosyalarına dahil edilip edilmediğini ise şu an için bilemiyoruz.

Bu arada, yukarıdaki görüntüde kafa karıştıran bir nokta var. Şöyle ki PlayStation 5, görülmemiş bir hız sunan SSD'ye sahip. Ancak yukarıdaki görüntüde SSD'ye değil, HDD'ye vurgu yapılıyor. Yani değerler doğru olmayabilir, belki de bir manipülasyon ürünüdür. Bu detayları henüz bilemiyor olsak da bu depolama alanı değerlerinin, Xbox Series X'ten daha düşük olduğunu söylemek gerek.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Series X, 1 TB kapasiteli bir SSD ile birlikte gelecek. Ancak kullanıcılara sunulan depolama alanı, 802 GB ile sınırlı. Geriye kalan kısımsa sistem için ayrılıyor. Bu noktada değinmemiz gereken başka bir husussa, her şeye rağmen PlayStation 5'in daha verimli olduğu. Çünkü görünüşe göre Xbox Series X, sistemde kapladığı alan açısından PlayStation 5'e göre biraz daha ağır.