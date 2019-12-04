PlayStation Başkanı Jim Ryan, verdiği bir röportajda şirketin el konsollarına değindi. Özellikle de PS Vita'nın muhteşem bir cihaz olduğunu ifade eden Ryan, buna rağmen artık el konsollarıyla ilgilenmediklerini söyledi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, dünyanın en popüler oyun konsollarından bir tanesi olan PlayStation'ın yanı sıra, bugünkü mobil oyunların temeli olan PSP ve PS Vita'nın da geliştiricisi. Ancak artık, PSP ve PS Vita hayatımızda olmayacak. Sony tarafından yapılan bu açıklamalar, teknoloji devinin artık PSP ve PS Vita'ya ilgi duymadığını gösteriyor.

Aslına bakacak olursak Sony, zaten bir süredir bu küçük cihazlardan uzaktı. Ancak yapılan son açıklamalarla birlikte Japon teknoloji devinin bu konuyla ilgili nihai kararı ortaya çıkmış oldu. Sony'nin el konsollarıyla ilgili son açıklamaları, şirketin bir numarası Jim Ryan tarafından yapıldı. Jim Ryan, Sony'nin bundan sonra el konsolu üretmeyeceğini açıkça ilan etti.

Jim Ryan, PlayStation Vita'nın her konuda mükemmel bir ürün olduğunu ve oyun deneyimini en iyi şekilde sunduğunu söyledi. PlayStation Vita'nın pek çok oyunsever tarafından da beğenildiğini söyleyen Ryan, şu an için el konsollarının artık sahip olmadıkları bir iş olduğunu ifade etti. Ryan'ın bu açıklamaları, Sony'nin en azından uzun bir süre boyunca el konsolu üretmeyeceği anlamına geliyor.

Aslına bakacak olursak Sony, şu sıralar PlayStation 5'e odaklanmış durumda ve bu durum, bir süre daha da devam edecek gibi görünüyor. Bu bağlamda düşünüldüğünde Sony'nin zaten şu sıralar yeni bir el konsolu üzerinde çalışması beklenmiyordu ancak Ryan'ın açıklamaları, Sony'nin el konsollarıyla ilgili olarak ne düşündüğünü açıkça ortaya koydu.