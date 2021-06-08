Japon teknoloji devi Sony, suya dayanıklılık kazandırdığı yeni kulaklığı WF-1000XM4’ü satışa çıkardı. Kulaklıkların artan ses kalitesi ve ve şarj kutusunun azalan hacmi dışında dikkat çeken özelliklerden biri, oldukça pahalı fiyatı oldu.

Sony’nin yeni kablosuz kulaklıklarıyla ilgili yayılan birçok sızıntıdan sonra bugün, söz konusu kulaklık resmi olarak tanıtıldı. Batarya ömrü, taşıma kolaylığı ve ses kalitesi alanlarında önceki modellere göre gelişmişlik gösteren Sony WF-1000XM4, bugün biraz hayal kırıklığı yaratan bir fiyatla satışa sunuldu.

Yüksek çözünürlüklü sesi gürültü önleme özelliğiyle veren Sony WF-1000XM4, iki farklı renk seçeneğiyle birlikte tüketiciye sunuldu. Kablosuz şarj destekli kulaklıkların yüksek fiyatı, Türkiye fiyatının ne kadar olacağı konusunda merak uyandırdı.

Şarj kutusu %40 küçüldü

Sony, amiral gemisi kablosuz kulaklığı WF-1000XM4’ı bugün resmen satışa sundu. Kulaklıkların en dikkat çeken yanlarından biri, küçülen şarj kutusu oldu. Önceki modellerden %40 daha küçük olan bu minik kutunun kablo ihtiyacı tamamen kaldırıldı. yeni cihazın kutusu Qi kablosuz şarj desteğiyle geldi. Ancak yine de cihazı USB-C tipi bir kabloyla da şarj etmek mümkün.

Pil ömrü 8 saate çıktı

Şarj kutusunu geçip asıl kulaklıkların özelliklerine gelecek olursak; yeni WF-1000XM4, yeni bir işlem çipi taşıyor. Bu işlem çipi sayesinde kulaklıklar, her frekansta geliştirilmiş gürültü engelleme olanağı sağlıyor. Pil ömrü uzatılan cihaz, gürültü engelleme özelliği aktifken 8 saatlik kesintisiz kullanım olanağı sunuyor. Bu şekilde Apple AirPods Pro, Bose QuietComfort ve Samsung Galaxy Buds Pro gibi rakiplerini geride bırakıyor.

Suya dayanıklı, LDAC destekli

Serinin bir önceki modeli olan 1000XM3s, suya dayanıklı değildi. WF-1000XM4 ise su geçirmezlik özelliğini IPX4 kalitesiyle sağlıyor. Hem hüzmeleme mikrofon hem de sensörleri kullanan sesli arama sistemi, performans ve kaliteyi hatırı sayılır miktarda artırıyor. Sony’nin Bluetooth üzerinden yüksek kaliteli ses aktarımı için geliştirdiği LDAC teknolojisine sahip kulaklıklar, siyah ve açık gri olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle satılıyor. Fiyatlar ise biraz tuzlu. Yeni Sony WF-1000XM4, 280 dolar fiyat etiketiyle piyasadaki yerini alıyor. Çeşitli vergiler de hesaba katıldığında bu fiyat, ülkemizde 3000 TL'nin üzerinde olabilir.