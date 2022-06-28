Sony'nin pek çok noktada eşi benzeri olmayan kulaklığı Sony WH-1000XM5'i inceledik. Premium bir kulaklık olan WH-1000XM5'in ne gibi özellikleri varmış, alınır mı, ses ve mikrofon kalitesi ne durumda hadi gelin hep birlikte inceleyelim.

Doğrudan kullanıcı deneyimini esas alan kulaklıkları, sadece değerlerine bakarak satın almak son derece riskli. Bu sebeple yeni bir kulaklık satın almadan önce bu kulaklıkla ilgili yapılan incelemelere göz atmak gerekiyor. Eğer sizler de benim gibi bir kulaklık almadan önce yoğun bir araştırmaya giren biriyseniz bu inceleme içeriklerimize göz atmanızı öneriyorum. Bugün sizlere, piyasanın en iddialı kablosuz kulaklıklarından biri olan Sony'nin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklığı WH-1000XM5'i inceleyeceğiz.

Sony WH-1000XM5, yaklaşık 2 haftadır bende ve iyi bir deneyim yaşamak adına işte, evde, yolda; kısacası gittiğim her yerde kullandım. Bu içerikte hem kulaklığın özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız hem de bu özellikler karşısında yaşadığım deneyimleri size aktarmaya çalışacağım. Sony WH-1000XM5, son derece başarılı ses kalitesi, hayatı inanılmaz kolaylaştıran sezgisel kontrol ayarları ve elinize aldığınız anda hissedebileceğiniz kaliteli malzemesiyle üst segment bir kulaklık olduğunu daha ilk aşamalarda hissettirmeye başlıyor.

O zaman hadi gelin Sony WH-1000XM5'in özelliklerine yakından bakalım. Teknik özellik olarak sunulan ve her zaman vadedileni veremeyen bu özelliklerin günlük kullanımlarda neler başardığını da içeriğimizde bulabileceksiniz.

Sony WH-1000XM5, aktif gürültü önleme özelliğiyle bizlere neler sunuyor?

Sony'nin kablosuz kulak üstü kulaklığı WH-1000XM5, orta ve yüksek frekanslı sesleri engellemesi için tasarlandı. Auto NC Optimizer özelliğine sahip kulaklıkta kullanıcıların kulaklığı takma koşulları ve ortama bağlı olarak ses otomatik olarak optimize ediliyor. "Çoklu Gürültü Sensörü" teknolojisi bulunan kulaklıkta her kulaklık başlığında dört tane olacak şekilde toplamda 8 mikrofon bulunuyor. Ortam sesini en doğru şekilde yakalamaya çalışan bu 8 mikrofon, sizi dış ses kirliliğinden tamamen ayırabiliyor.

Sony tarafından geliştirilen entegre işlemci V1, HD gürültü engelleme işlemcisi QN1'le birlikte çalışarak 8 mikrofonu kontrol edebilecek özel bir kombinasyon yaratıyor. Bu da çok daha etkili bir gürültü engelleme imkanının sunulmasını sağlıyor.

Yaptığım incelemelerde kulaklığın aktif gürültü önleme özelliğinin son derece etkin bir şekilde çalıştığını gördüm. Sizi kafanızın üstündeki klimanın sesinden, araçların çıkardığı uğultudan veya insanların bağırış ve gülüşmelerinden oluşan uğultudan uzaklaştırıyor. Hiçbir müzik dinlemeseniz bile sadece aktif gürültü engelleme özelliğiyle hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Kulaklığı bir kere taktığınızda aslında dışarıda ne kadar çok ses olduğunu görüyorsunuz. Bununla birlikte dış ortam seslerinden tamamen uzaklaştığınız için müzik dinleme deneyiminiz de çok daha özel oluyor.

Sony WH-1000XM5'in ses kalitesi nasıl?

Sony'nin premium kablosuz kulaklığı WH-1000XM5'in ses kalitesine baktığımızda yumuşak kenara sahip özel tasarım 30 mm sürücüler bizleri karşılıyor. Karbon fiber kompozit malzemeyle hafif ve sağlam bir kubbe ve içerisindeki 30 mm sürücü birimi, daha doğal bir ses kalitesi sunmak için yüksek frekans hassasiyetini artırıyor.

Sony, bu kulaklık üzerinde fazlasıyla durmuş görünüyor. Mükemmel iletkenlik sağlanması için içerisinde altın bulunan birinci kalite kurşunsuz lehim kullanılan WH-1000XM5'de, dengeli güç dağıtımı için Hassas Ses Rezistansı bulunuyor. Daha net ve tutarlı ses sağlayan gelişmiş bir sinyal/gürültü oranı için de optimize edilmiş devre teknolojisinden faydalanıldı.

Sony WH-1000XM5'in ses performansın ilk baktığımda biraz abartı gelmişti. Evet çok fazla şey vadediyordu, ancak bu vadedilenlerin hepsinin bir arada olması çok gerçekçi gelmiyordu. Ancak bu noktada Sony WH-1000XM5'in hakkını vermem gerekiyor. Vokallerin seslerini net ve güçlü bir şekilde duyarken arkada çalan davul sesini, onun yanındaki piyanoyu, aralarda giren kemanı ve aklınıza gelebilecek tüm enstrümanları net bir şekilde kulağınıza aktarıyor. Özellikle sizler de sadece arkada çalsın diye değil de gerçekten "müzik" dinlemek için bir kulaklık alıyorsanız, WH-1000XM5 bu ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Bu kulaklıkla en çok beğendiğim şey ise şuydu: Bu kulaklığı aldığınızda her müziği dinleyebilirsiniz. Ludovico Einaudi'nin Experience müziğinden Queen'in Bohemian Rhapsody'sine, Özdemir Erdoğan'ın Gurbet'inden Shahmen'in Mark'ına kadar pek çok farklı müzik türünde bu kulaklığı deneyimlemeye çalıştım. Enstrümantal müziklerin o naifliğinin arkasındaki tüm notaları size hissettiren WH-1000XM5, müziğin ritmini hissetmek istediğinizde de başarılı bass performansıyla sizi şaşırtmayı başarıyor.

"360 Reality Audio" ile eşsiz bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sony WH-1000XM5'te bulunan tüm özelliklere ek olarak 360 Reality Audio'ya ayrı bir parantez açmak istedim. Çevrenizi saran bir ses deneyimi sunan 360 Reality Audio, stüdyoda kayıt alan sanatçılarla berabermişsiniz hissiyatı yaşamanızı sağlıyor. Son derece gerçekçi bir deneyim sunan 360 Reality Audio teknolojisi, WH-1000XM5'le birleştiğinde muhteşem bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Toplamda 8 mikrofonu bulunan Sony WH-1000XM5, telefon görüşmelerinde nasıl bir performans vadediyor?

Sony'nin WH-1000XM5 kablosuz kulaklığının en iddialı olduğu yerlerden birisi de telefon görüşmeleri. Kullanıcının sesini 4 hüzmeleme mikrofonu ve yapay zeka destekli bir gürültü engelleme algoritması kullanarak izole eden kulaklık, her ortamda rahat görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Sadece kullanıcının sesini almak için kalibre edilen dört hüzmeleme mikrofonu, etraf çok gürültülü olsa dahi net bir görüşme imkanı tanıyor.

Bazı kulaklıklar vardır, çok iyi bir ses deneyimi yaşatırlar, ancak mikrofon konusunda yeterli değildirler. Sony WH-1000XM5'de ise bunun tam tersi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kalabalık ofis ortamları, rüzgarlı balkonlar, kalabalık otobüsler ve daha pek çok yerde test ettiğim kulaklığın mikrofonları her zaman benim sesimi karşı tarafa kusursuza yakın bir şekilde iletti. Aldığım geri dönüşlerde sesimin neredeyse yayın kalitesinde ulaştığı bilgisini aldım. Aktif gürültü önleme özelliği sayesinde yaptığım görüşmelerde tek odak noktam görüşme yaptığım kişi oldu. Bu kulaklıkta beğendiğim pek çok özellik var, ancak bunlar arasında en başarılısı telefon görüşmelerinin kusursuza yakın yapılabiliyor olması oldu.

Sony WH-1000XM5 tasarım ve malzeme kalitesinde bize neler sunuyor?

Sony'nin premium kulaklığı WH-1000XM5, "Yeniden Üretilmek İçin Üretilmiştir" felsefesiyle tasarlandı. Plastik içermeyen bir ambalaja sahip kablosuz kulaklığın kutusu Sony'e özel geliştirilen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. WH-1000XM5'te ise otomobil parçalarından gelen geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanıldı.

Sony WH-1000XM5'in nasıl üretildiğini öğrendik. Peki gerçek hayatta nasıl hissettiriyor? Kulaklığı daha ilk elinize aldığınızda sağlam bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yumuşak ve kulağınıza tam oturan deri yastıkları bulunan kulaklık, kulaklarınıza baskı yapmadan konforlu bir müzik dinleme imkanı sunuyor. Boru şeklinde bir kaydırıcıya sahip olan kulaklığın size sunacağı hissiyat "ben sağlamım" şeklinde oluyor.

Sony WH-1000XM5'in batarya performansı nasıl?

Sony WH-1000XM5'in bir diğer iddialı olduğu yer batarya performansı. Aktif gürültü önleme özelliği açıkken 30 saatlik bir batarya ömrü sunan kulaklık, bu özelliği kapattığınızda 40 saat gibi piyasanın çok üstünde bir batarya ömrüyle karşımıza çıkıyor. USB-PD uyumlu AC adaptörüyle birlikte sadece 3 dakika içerisinde 3 saatlik kullanım imkanı sunan hızlı şarj teknolojisine sahip Sony WH-1000XM5, hiçbir zaman müziksiz kalmamanız için güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Yaptığım incelemelerde kulaklığın şarj süresi beni fazlasıyla memnun etti. Sürekli yüksek sesle müzik dinlememe rağmen hemen hemen haftada sadece 1 kere şarja takmak yeterli oldu. Üstelik bunu yaparken aktif gürültü önleme özelliğini de hiçbir zaman kapatmadım. 3 dakikada 3 saatlik şarj süresi de özellikle uzun süreli yolculuk durumlarında hayat kurtarabiliyor.

Sony WH-1000XM5'in erişilebilirlik özellikleri nasıl?

WH-1000XM5 kablosuz kulaklıkta sezgisel kontrol ayarları bulunuyor. Kulaklığın sağında bulunan bu sezgisel kontrol panelini kullanarak elinizle kulaklık üzerinde yapacağınız hareketlere göre sesi kısıp açabilir, müziği durdurabilir veya tek hareketle anlık olarak aktif gürültü önlemeden ortam sesine geçip kulaklığı kafanızdan çıkarmak zorunda kalmadan insanlarla etkileşimde bulunabilirsiniz. Bununla birlikte aktif gürültü önlemeyi açıp kapatmak için fiziksel bir butonla birlikte güç ve Bluetooth'a bağlanmak için de bir buton bulunuyor.

Sonuca bakalım: Sony WH-1000XM5'in fiyatı ne kadar? Satın alınır mı?

Evet, kulaklığı başlıklar altında inceledik. Peki bu kulaklık alınır mı? Öncelikle kulaklığın fiyatını söyleyelim. Sony WH-1000XM5, biz bu içeriği yazarken 9.299 TL fiyat etiketine sahipti. Bu fiyat, kulaklığımızdan bağımsız olarak çok yüksek. (Piyasada genel bir fiyat yükselmesi var.) Ancak Sony WH-1000XM5'in gerçekten premium özelliklere sahip olduğunu, eşsiz bir müzik deneyimi, kesintisiz bir görüşme imkanı sunduğunu gördüm. Bu kulaklığa sahip olan bir kişinin hayat kalitesini artıracağını da rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bir kulaklığa 9.299 TL verecek bütçeniz varsa ve gerçekten kaliteli bir kulaklık istiyorsanız Sony'nin WH-1000XM5 kablosuz kulaklığı sizi pek çok noktada memnun edecektir.

Kulaklıkla ilgili beni rahatsız eden pek bir şey yok. Tek söyleyebileceğim şey kulaklık yastıkları deri olduğu için uzun süreli kullanımlarda bir miktar terleme yapabiliyor. Aktif gürültü önlemeye sahip eşsiz bir müzik deneyimi yaşatmak isteyen bir kulaklıkta da böyle bir durumun olmasını son derece normal karşılıyorum.

Bugün sizlere Sony'nin kablosuz kulak üstü kulaklığı WH-1000XM5'i inceledik. Bu tarz inceleme içeriklerinin daha fazla gelmesini ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.