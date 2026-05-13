Sony, çok ilginç bir arka kamera tasarıma ve gelişmiş kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VIII'ü tanıttı. Telefonun fiyatı âdeta cep yakacak cinsten.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, Türkiye’de artık görmesek de hâlâ Xperia akıllı telefonlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VIII’ü resmen tanıttı.

Telefon arka tarafında sol üste asimetrik olarak konumlandırılmış ilginç bir üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Önde ise ince çerçeveli kameranın sol üste yerleştirildiği bir tasarım kullanılmış.

Sony Xperia 1 VIII neler sunuyor?

Sony’nin yeni amiral gemisi telefonunda 120 Hz yenileme hızına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olan 6,5 inç boyutunda LTPO OLED ekran görüyoruz. Telefon, Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 1 TB’a çıkan depolama eşlik ediyor.

Tabii ki Sony olduğu için kamera telefonun en önemli kısımlarından. Şirket, bu modelde 48 MP’lik f/1.9 açıklıkta ana kamera kullanıyor. Periksop telefoto, tamamen yenilenerek geliyor. 2.9x optik zoom sunan 48 MP’lik 1/1.56” sensörlü ve f/2.8 açıklıkltaki telefoto kamera öncekilerden 4 kat daha büyük. Üçüncü ve son kamera ise yine 48 MP’lik f/2.0 açıklıkta ultra geniş kamera görüyoruz.

Telefonun 30W destekli 5000 mAh batarya ve Android 16 işletim sistemiyle geldiğini ekleyelim. 12/256 GB’lık başlangıç versiyonda fiyatı 1499 euro olarak açıklandı. 1 TB’lık versiyonu 2000 euro’ya ulaşıyor.

Sony Xperia 1 VIII teknik özellikleri