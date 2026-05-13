Tasarımıyla "Vay!", Fiyatıyla "Yuh!" Dedirten Telefon Sony Xperia 1 VIII Tanıtıldı

Sony, çok ilginç bir arka kamera tasarıma ve gelişmiş kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VIII'ü tanıttı. Telefonun fiyatı âdeta cep yakacak cinsten.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, Türkiye’de artık görmesek de hâlâ Xperia akıllı telefonlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VIII’ü resmen tanıttı.

Telefon arka tarafında sol üste asimetrik olarak konumlandırılmış ilginç bir üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Önde ise ince çerçeveli kameranın sol üste yerleştirildiği bir tasarım kullanılmış.

Sony Xperia 1 VIII neler sunuyor?

Sony’nin yeni amiral gemisi telefonunda 120 Hz yenileme hızına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olan 6,5 inç boyutunda LTPO OLED ekran görüyoruz. Telefon, Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 1 TB’a çıkan depolama eşlik ediyor.

Tabii ki Sony olduğu için kamera telefonun en önemli kısımlarından. Şirket, bu modelde 48 MP’lik f/1.9 açıklıkta ana kamera kullanıyor. Periksop telefoto, tamamen yenilenerek geliyor. 2.9x optik zoom sunan 48 MP’lik 1/1.56” sensörlü ve f/2.8 açıklıkltaki telefoto kamera öncekilerden 4 kat daha büyük. Üçüncü ve son kamera ise yine 48 MP’lik f/2.0 açıklıkta ultra geniş kamera görüyoruz.

Telefonun 30W destekli 5000 mAh batarya ve Android 16 işletim sistemiyle geldiğini ekleyelim. 12/256 GB’lık başlangıç versiyonda fiyatı 1499 euro olarak açıklandı. 1 TB’lık versiyonu 2000 euro’ya ulaşıyor.

Sony Xperia 1 VIII teknik özellikleri
Ekran 6,5 inç, 120 Hz, 1080x2340, LTPO AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 8/12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 48 MP + 48 MP + 48 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 5000 mAh (30W)
İşletim sistemi Android 16

