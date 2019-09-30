Sophos, Google Play’de bulunan bazı uygulamaların, ücretsiz deneme vaadiyle kullanıcılara 200 euro veya daha fazla ücretlendirme yaptıklarını tespit etti. Sophos, bu uygulamaları telefonlarına yükleyen kullanıcıların, uygulamayı telefondan kaldırsalar bile ücret ödeyebileceklerini belirtiyor.

Sophos’taki güvenlik uzmanları, ücretsiz denemesi sona ermeden mobil cihazlardan kaldırılsa bile kullanıcılara 200 euro ya da daha fazla ücretlendirme yapan uygulamaları tespit etti. Sophos’un tespit ettiği 15 uygulamadan 14’ü Google tarafından Play Store’dan kaldırıldı. Ancak bir uygulama Play Store’da yer almaya devam ediyor.

Sophos’un tespit ettiği uygulamalar, QR kod okuyucu, hesap makinesi, pusula gibi temel görevleri yerine getiren uygulamalar. Tespit edilen uygulamalar, kendi içinde zararlı kodlar bulundurmuyor. Yani mobil cihazınıza yüklemeniz durumunda, cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Ancak sorun bundan daha büyük.

Çoğu Android geliştirici, ücretli abonelik sistemi olan uygulamalarının cihazınızından kaldırdığınızda, otomatik olarak aboneliğinizin sona ereceği bir sistem kullanır. Ancak Sophos’un tespit ettiği uygulamalar bu sistemi kullanmıyorlar.

Uygulama telefon yüklendiğinde, bir aylık ücretsiz premium abonelik kullanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. Bu bildirim ekrana düştüğünde, premium aboneliğin ücreti hakkında bir bilgi verilmiyor. Siz bu bir aylık ücretsiz denemeyi kullanıp, süre bitmeden uygulamayı kaldırdığınızda aboneliğinizin sona erdiğini varsayabilirsiniz. Ancak durum öyle değil.

Uygulamaları telefondan kaldırsanız bile aboneliğiniz devam ediyor. Bir aylık ücretsiz denemenin ardından 200 euro ya da daha fazla ücretle karşılaşıyorsunuz. Bu ücret kredi kartınızdan ya da Play Store’a tanımladığınız otomatik bir ödeme yöntemi ile sizden alınıyor.

Sophos’un tespit ettiği bu uygulamaların, yaptığı kurnazlık Play Store’un herhangi bir kuralına aykırı değil. Google, sonraki bir tarihte faturalandırılacak üyelikler içeren uygulamalar kullanan kullanıcıların, uygulamaları kaldırırken aboneliklerini de sona erdirmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sophos, bu şekilde işleyen 15 uygulama tespit etti. Uygulamalardan 14 tanesi, Google tarafından Play Store’dan kaldırıldı. Ancak QR kod okuyucu olan bir uygulama, bu şekilde çalışarak hala Play Store’da yer almaya devam ediyor.

Gelecekte bu tür bir mağduriyet yaşamamak için premium üyelikleriniz sırasında ödeme bilgilerini önden öğrenmek konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz gibi basit görevler yerine getiren uygulamalar için.

Bu tür aboneliklerden şüphelendiğiniz uygulamaları telefonunuzdan kaldırırken, Play Store’da bulunan Abonelikler kısmından da aboneliğinizi sona erdirmelisiniz. Play Store’da bulunan Abonelikler kısmında, aboneliğinizi sona erdirmek istediğiniz uygulamayı seçerek ve “Aboneliği iptal et” butonunu kullanarak aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. Aboneliğinizi harici olarak iptal etmediğiniz koşullarda, uygulamayı cihazınızdan kaldırmanız yeterli olmayabilir.