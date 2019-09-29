Play Pass, Play Store'un Güvenliğini Artıracak mı?

Geçtiğimiz hafta duyurulan Play Pass, Google tarafından titizlikle seçilmiş uygulamaları reklamsız bir şekilde kullanıcılarına sunan ücretsiz bir servis. Peki bu servis Google Play Store'un güvenliğine bir katkı sağlayacak mı? Uzmanların verdiği cevaplar içimizi karartacak cinsten.

Geçtiğimiz hafta Google, Apple’ın Arcade sistemine rakip olabilmek için yeni ücretli oyun servisini duyurmuştu. Google’ın Play Pass adını verdiği sistem, Apple Arcade’in aksine yeni ve Pass’e özel oyunlar sunmuyor, olan oyunları reklamsız şekilde veriyor. Ayrıca Google’ın Play Pass’i çıkarmasındaki amaçlarından biri de Play Store’u daha güvenli bir hale sokmak.

Google, ücretli servisi Play Pass’e koyacağı uygulamaları elle seçiyor. Dolayısıyla Play Pass ortamına giren uygulamalar, Play Store’da bulunan diğer binlerce uygulamaya göre çok daha az risk taşıyor. Peki bu etmen Play Store’un güvenliğini üst seviyelere çıkarabiliyor mu? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı olumsuz yönde.

İngiltere merkezli bir analiz ve danışmanlık şirketi olan Ovum’da analistlik yapan Daniel Gleeson, Play Pass’in Google Play Store’un güvenliğini sağlayamayacağını söylüyor. Ona göre Play Pass kaliteli bir ortam sunuyor olsa da servisi kullanacak kullanıcı sayısı az olacak. Yani zararlı yazılım geliştiricilerinin hedef tahtasında hala milyonlarca kullanıcı bulunacak.

Bir başka analiz şirketi olan CCS Insight’ta çalışan Ben Wood, Google Play Store’un güvenliğinden hala şüphe duyduğunu şu sözlerle aktarıyor:

‘Google, Play Pass sistemini Play Store’a getirmediği sürece Android ekosisteminde radikal bir değişimin yaşanması imkansız. Google tarafından elle seçilen uygulamaların olduğu bir mağaza oldukça müthiş olur, böylece kullanıcılar zararlı yazılım içeren uygulamalardan korunabilir.’

Güvenlik şirketi Sophos’ta araştırmacı olan Chester Wisniewski de olaya aynı noktadan yaklaşıyor. Chester’a göre Play Pass’i satın alabilecek gücü olanlar için bu sistem gerçekten iyi. Ancak sistem Android kullanıcılarının güvenliklerinde herhangi bir değişiklik sağlamıyor. Seçilen uygulamalar dikkatli bir şekilde incelenmiş olsa da diğer sayısız uygulamanın güvenliği hala sorgulanabilir.

Uzmanların yorumlarına ve biraz da mantığımıza bakarak düşünürsek Play Pass’in, Google Play Store’un güvenliğine herhangi bir katkı sağlamadığını anlıyoruz. Dolayısıyla bu düşünce bizi bir başka düşünceye itiyor: Google’ın kullanıcılarını ücretli servise abone olmaya zorlaması. Her bir uygulamanın elle seçiliyor ve reklamlardan arınmış olması bu servisi güvenli kılıyor, ancak Google’ın Play Store’u yenilemekle uğraşmadığını da ortaya çıkarıyor.