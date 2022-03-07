Bilgisayarınızı kullanırken tek monitörle yetinemiyor ama ikinci bir monitör de satın almak istemiyorsanız Spacedesk çoklu monitör uygulaması ile mobil cihaz ekranınızı ikinci bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Gelin Spacedesk nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanırken çoğu zaman tek bir monitör tüm kullanıcıların işini görür. Ancak bazı durumlarda aynı anda açık olması ve izlenmesi gereken uygulamalar nedeniyle ekranınız yeterli gelmeyebilir. Bu durumda ikinci bir monitör almak epey pahalı bir seçenek olacağı için en iyi seçenek Spacedesk gibi bir çoklu monitör uygulaması kullanmak ve zaten sahip olduğunuz mobil cihazı, ikinci bir ekran haline getirmektir.

Spacedesk uygulaması ile Windows bilgisayarınızın ekranını iOS ya da Android mobil cihazınızın ekranına kablolu ya da kablosuz olarak bağlayarak onu ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olması ve kolay kullanılan bir arayüz sunması gibi özellikleriyle benzerleri arasında öne çıkan Spacedesk nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi tüm merak ettiğiniz soruları adım adım bütün detaylarıyla inceleyelim.

Spacedesk nedir?

datronicsoft‬ tarafından geliştirilen ve yayınlanan Spacedesk, çoklu monitör uygulamasıdır. Çoğu zaman mobil cihazınız ekranını bilgisayara yansıtmaya alışmış kullanıcılara tam tersini yapma yani bilgisayarın ekranını mobil cihaza yansıtma imkanı verir. Spacedesk ile mobil cihazınızı ikinci bir ekran olarak kullanarak çok daha geniş bir çalışma alanı kazanırsınız.

Spacedesk ne işe yarar?

Spacedesk çoklu monitör uygulaması ile Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın ekranını iOS işletim sistemine sahip iPad ve iPhone ekranına ya da Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tablet ekranına kablolu ya da kablosuz olarak yansıtarak mobil cihazınızı ikinci bir monitör olarak kullanabilirsiniz.

Spacedesk nasıl kullanılır?

Yöntem #1: Spacedesk ile bilgisayar ekranını Android cihaza yansıtma

Spacedesk ile bilgisayar ekranını Android cihaza yansıtma Yöntem #2: Spacedesk ile bilgisayar ekranını iOS cihaza yansıtma

Spacedesk ile bilgisayar ekranını iOS cihaza yansıtma Yöntem #3: Spacedesk ile bilgisayar ekranını internet tarayıcı üzerinden mobil cihaza yansıtma

Yöntem #1: Spacedesk ile bilgisayar ekranını Android cihaza yansıtma:

Adım #1: Buradan Windows işletim sisteminize uygun Spacedesk masaüstü versiyonunu indirin.

Buradan Windows işletim sisteminize uygun Spacedesk masaüstü versiyonunu indirin. Adım #2: Spacedesk masaüstü kurulumunu tamamlayın.

Spacedesk masaüstü kurulumunu tamamlayın. Adım #3: Buradan Spacedesk Android mobil uygulamasını indirin.

Buradan Spacedesk Android mobil uygulamasını indirin. Adım #4: Cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduklarından ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan emin olun. ya da

Cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduklarından ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan emin olun. Adım #5: USB kablo ile mobil cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

USB kablo ile mobil cihazı bilgisayarınıza bağlayın. Adım #6: Spacedesk üzerinden cihazları eşleştirin.

Spacedesk üzerinden cihazları eşleştirin. Adım #7: İşlem tamam.

Spacedesk çoklu monitör uygulaması ile Windows bilgisayarınızın ekranını Android mobil cihazınıza yansıtarak onu ikinci bir monitör olarak kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Spacedesk masaüstü uygulamasının kurulumu sırasında Windows güvenlik duvarı uyarı verebilir. Güvenlik duvarını devre dışı bırakmanız önerilmiyor ancak uygulama için izin verebilirsiniz.

Yöntem #2: Spacedesk ile bilgisayar ekranını iOS cihaza yansıtma:

Adım #1: Buradan Windows işletim sisteminize uygun Spacedesk masaüstü versiyonunu indirin.

Buradan Windows işletim sisteminize uygun Spacedesk masaüstü versiyonunu indirin. Adım #2: Spacedesk masaüstü kurulumunu tamamlayın.

Spacedesk masaüstü kurulumunu tamamlayın. Adım #3: Buradan Spacedesk iOS mobil uygulamasını indirin.

Buradan Spacedesk iOS mobil uygulamasını indirin. Adım #4: Cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduklarından ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan emin olun. ya da

Cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduklarından ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan emin olun. Adım #5: USB kablo ile mobil cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

USB kablo ile mobil cihazı bilgisayarınıza bağlayın. Adım #6: Spacedesk üzerinden cihazları eşleştirin.

Spacedesk üzerinden cihazları eşleştirin. Adım #7: İşlem tamam.

Spacedesk çoklu monitör uygulaması ile Windows bilgisayarınızın ekranını iOS mobil cihazınıza yansıtarak onu ikinci bir monitör olarak kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Spacedesk masaüstü uygulamasının kurulumu sırasında Windows güvenlik duvarı uyarı verebilir. Güvenlik duvarını devre dışı bırakmanız önerilmiyor ancak uygulama için izin verebilirsiniz.

Yöntem #3: Spacedesk ile bilgisayar ekranını internet tarayıcı üzerinden mobil cihaza yansıtma:

Adım #1: Buradan Windows işletim sisteminize uygun Spacedesk masaüstü versiyonunu indirin.

Buradan Windows işletim sisteminize uygun Spacedesk masaüstü versiyonunu indirin. Adım #2: Spacedesk masaüstü kurulumunu tamamlayın.

Spacedesk masaüstü kurulumunu tamamlayın. Adım #3: Mobil cihazınızdan buradaki bağlantıyı açın.

Mobil cihazınızdan buradaki bağlantıyı açın. Adım #4: İşlem tamam.

Spacedesk çoklu monitör uygulaması ile Windows bilgisayarınızın ekranını mobil cihazınıza internet tarayıcısı üzerinden yansıtarak onu ikinci bir monitör olarak kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli.

Spacedesk ile bilgisayar ekranını internet tarayıcı üzerinden mobil cihaza yansıtma yöntemini uygularken Mozilla Firefox dışındaki herhangi bir internet tarayıcısını kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda yüklü olan Spacedesk masaüstü uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Spacedesk güvenli mi?

Spacedesk çoklu monitör uygulaması, bilgisayarınızın ya da mobil cihazınızın üreticisi ya da işletim sistemi geliştiricisi tarafından yayınlanmış resmi bir uygulama olmadığı için tam anlamıyla bir güvenlikten söz etmek mümkün değil. Ancak uygulama hakkında yapılan kullanıcı yorumlarını incelediğimiz zaman karşımıza herhangi bir olumsuz durum çıkmadığı için Spacedesk şu an için güvenli demek mümkün.

Spacedesk yükleme dosyalarını resmi internet sitesi üzerinden ve resmi uygulama mağazaları üzerinden edindiğinizden emin olun. Farklı kaynaklar her zaman tehlike barındırır. Spacedesk kullanırken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için uygulamaların ve işletim sistemlerinizin güncel olduğundan emin olmalısınız.

Mobil cihaz ekranınızı ikinci bir monitör olarak kullanmanızı sağlayan çoklu monitör uygulaması Spacedesk nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Spacedesk kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.