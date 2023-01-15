Dünyaya Starlink uydularıyla internet sağlayan SpaceX, bunu yaparken astronomların yıldızları gözlemleme işine engel olmasıyla gündeme geliyordu. Musk’ın sahibi olduğu şirket, ABD’nin Ulusal Uzay Kuruluşu ile anlaşma imzalayarak bu durumu düzelteceğini açıkladı.

Çeşitli haberleriyle gündemden asla düşmeyen ünlü milyarder Elon Musk’ın uzay araştırmaları şirketi SpaceX, dünyanın dört bir yanında internet bağlantısı sağlamayı hedefleyen Starlink projesi sebebiyle uzun süredir astronomlar tarafından eleştiriliyordu.

Astronomların dediklerine göre Starlink uydularının parlakları nedeniyle yıldızlar, olması gerektiği gibi gözlemlenemiyordu. 2019 yılında Musk, Starlink uydularının astronomi keşiflerine engel olmaması adına çalışacakları üzerine söz vermişti.

Musk, sözünü tuttu ve bu konuya dair yeni bir anlaşmaya imza attı

ABD’nin Ulusal Uzay Kuruluşu (NSF) ile imzalanan anlaşma kapsamında SpaceX, NSF'nin NOIRLab'ı gibi çeşitli kuruluşların önerileri doğrultusunda çalışma sözü verdi. Bu öneriler, SpaceX'in uydularının optik parlaklığını fiziksel tasarım değişiklikleriyle 7. görsel büyüklüğe veya daha sönük hale getirmeye yönelik devam eden çalışmalarını içeriyor.

SpaceX ayrıca ikinci nesil uydusu Starlink için özel önlemler geliştirdi ve astronomik tesis lazerlerinin uyduları üzerindeki etkisini analiz etmeyi kabul etti.

SpaceX ve NSF'nin NOIRLab'i, gözlemevleri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla uydu operatörleri ile Lazer Takas Odası arasındaki etkileşimler için en iyi uygulama rehberliğini geliştirecek ve süreçler önerecek bir çalıştay planlıyor. SpaceX, astronomi topluluğu tarafından gündeme getirilen ve getirilecek olan yeni problemlerde de NSF ile işbirliği yapacağına dair taahhüt verdi.