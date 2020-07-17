Kara Deliğin Koronasının Yok Oluşu ve Oluşumu Gözlemlendi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki bilim insanları, tarihte ilk kez bir süper kütleli kara deliğin koronasının yok oluşunu gözlemledi. İlerleyen gözlemlerde çemberin yeniden meydana geldiği görüldü.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki bilim insanları, geçtiğimiz günlerde süper kütleli kara delik araştırmalarında bir ilki başardı. Bilim insanları, tarihte ilk kez bir süper kütleli kara delik koronasının (kara deliğin olay ufkunu çevreleyen çevreleyen, aşırı parlak ve milyarlarca derece sıcaklıktaki yüksek enerjili parçacıklardan oluşan yapının) birden yok olduğunu gözlemledi.

Süper kütleli kara deliğin koronasının neden bir anda yok olduğu henüz çözülebilmiş değil. Ancak bilim insanları, bu yok olmanın nedeninin kara deliğin çekimine yakalanmış bir yıldız olabileceği üstünde duruyorlar. Peki bir yıldız nasıl böyle bir şeye neden olabilir?

Korona neden yok oldu?

Tahminlere göre kara deliğin çekimsel kuvvetine maruz kalan yıldız, kara deliğin etrafındaki milyonlarca parçacıktan oluşan çemberden sekerek bu parçacıkların ve etraftaki her şeyin aniden kara deliğe düşmesine neden olmuş olabilir. Sonuç olarak gökbilimcilerin gözlemlerine göre kara deliğin parlaklığı yalnızca bir yıl içinde 10.000 birim düştü. Bu değeri daha iyi aktarabilmek için MIT’de asistan profesör Erin Kara’nın sözlerine başvuralım:

“Bu büyük parlaklık değişikliklerinin binlerce ya da milyonlarca yıllık zaman aralıklarında yaşanması beklenmektedir. Ancak bu nesnede bir yılda 10.000 oranında değiştiğini; ve hatta 8 saat içinde 100 kat değiştiğini gördük. Bu tamamen duyulmamış ve görülmemiş bir şeydi.”

Süper kütleli kara deliğin koronasının yok olduğunu gözlemleyen bilim insanları elbette kara deliği gözlemlemeye devam ediyorlar. Gözlemler sonucunda kara deliğin yeniden kendisine bir korona meydana getirmeye başladığı gözlemlendi. Birkaç ay içinde kara deliğin kendisine yeni bir korona meydana getirmesi ve muazzam parlaklığına geri dönmesi bekleniyor.

Tabii evren sürprizlerle dolu olduğundan bilim insanları bu kara deliğin başka çılgınca bir şeyi daha gün yüzüne çıkarması ihtimaline karşı gözlerini sürekli üstünde tutuyorlar. Bununla birlikte kara deliğin içinde bulunduğu sistemi de araştırmaya tüm imkanlarıyla devam ediyorlar.