SpaceX'in Roket Patlatacağı Etkinlik Başlıyor (Canlı Yayın)

SpaceX'in Crew Dragon aracının 'acil kaçış sistemi testi', bilindiği gibi uygun olmayan hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti. Türkiye saati ile 16.00'da başlaması gereken test, 18.00'a alındı. SpaceX'in havada roket patlatacağı etkinliği kaçırmamak için haberimizdeki detaylara göz atabilirsiniz.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat göndermek için Rusya'ya olan bağımlılığını azaltması için başlattığı uzay aracı geliştirme projesinde hem SpaceX hem de Boeing ciddi anlamda yol almış durumda. İki şirket de araçların testlerine başlasa da SpaceX, hızıyla ve başarısıyla Boeing'i geride bırakacak gibi görünüyor.

2020 yılının içerisinde bu araçlarla uzaya astronot göndermeyi hedefleyen NASA'nın bunu yapabilmesi için araçların güvenlik testlerinden başarıyla geçmesi gerekiyor. SpaceX de bilindiği gibi dün Crew Dragon ismindeki aracının acil kaçış sistemini test edecekti. Testte aracın yaşanabilecek bir acil durumda nasıl tepki vereceği test edilecekti fakat bu test, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Testte 2 saatlik bir erteleme daha oldu:

Dün yapılan duyuruya göre bugün Türkiye saati ile 16.00'a ertelenen test, 2 saatlik bir erteleme daha aldı ve canlı yayın geri sayacı 18.00'a ayarlandı. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek testte Crew Dragon'ı taşıyan Falcon 9 roketi havada patlatılacak ve aracın roketten güvenli bir şekilde ayrılıp ayrılamadığı gözlemlenecek.

Kötü hava koşullarının yeni bir erteleme getirip getirmeyeceğini söylemek şimdilik zor ancak aşağıya eklediğimiz canlı yayın penceresindeki geri sayaç, test için şimdilik 18.00'ı işaret ediyor. Siz de havada roket patlatılacak bu testi canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki pencereyi kullanabilirsiniz.

SpaceX'in acil kaçış sistemi testini buradan izleyebilirsiniz: