Crew Dragon Aracının Acil Kaçış Sistemi Testi Ertelendi

NASA'nın astronotlarını taşımak için başlattığı uzay aracı geliştirme projesi, hem SpaceX hem de Boeing ile eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yapımı tamamlanan araçların testleri de başlamış durumda ancak bazı aksaklıklar, testlerin yapılmasını engelleyebiliyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firması, bugün Crew Dragon için acil kaçış sistemi testi planlamıştı fakat test, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

NASA, bilindiği üzere uzun bir süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'na yollayacağı astronotlar için Rusya ile birlikte çalışıyor. Bu konuda bağımsızlığını tekrar eline almak isteyen uzay ajansı, bir süre önce SpaceX ve Boeing ile bir anlaşma yaparak uzaya mürettebat taşıyacak araçların geliştirilmesi talimatını verdi. Geçen süreçte hem SpaceX hem de Boeing, kendi araç tasarımlarını tamamladı ve testlere başladı.

Zaman zaman bu testlerde infilak etme gibi büyük aksiliklerle karşılaşan şirketler, araçların güvenilir olduğundan emin olmak istiyor. Bu noktada SpaceX, bugün Crew Dragon aracının acil kaçış sistemini test edecekti fakat kötü hava koşulları bu teste izin vermedi. Testte, yaşanabilecek herhangi bir felakette aracın ve mürettebatın nasıl etkileneceği izlenecekti. YouTube'daki canlı yayın sayacını yarına erteleyen şirket, Twitter üzerinden de bir duyuru yayınladı.

Ertelenen acil kaçış testi, yarın gerçekleştirilecek:

SpaceX'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Crew Dragon fırlatma kaçış test denemesinden alandaki yoğun rüzgâr ve dalgalar sebebiyle vazgeçiyoruz. Şimdi 19 Ocak Pazar günü saat 08.00 hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. Burada 08.00 olarak belirtilen saatin Türkiye saatine göre karşılığıysa 16.00. Yani testi izlemek istiyorsanız yarın 16.00'da SpaceX'in YouTube kanalının başında olmanız gerek. Test için hazırlanan canlı yayın ekranını aşağıdan da takip edebilirsiniz.

Bilindiği gibi NASA, bu yılın içinde ilk mürettebatlı yolculuğu gerçekleştirmek istiyor. Bu hedefe ulaşmak içinse tüm testlerin başarıyla tamamlanması gerekiyor. SpaceX'in yarına ertelediği test de başarıyla tamamlanırsa şirket, hedef doğrultusunda önemli bir yol kat etmiş olacak. Testin başarılı olup olmayacağını ya da yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini yarın hep birlikte göreceğiz.