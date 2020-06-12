SpaceX, Bu Ay İki Starlink Görevi Daha Yapacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, tarihi insanlı uzay uçuşunun ardından vites artırmış görünüyor. Şirket, 4 Haziran’da başarıyla fırlattığı Starlink görevinin ardından aynı ay içerisinde 2 fırlatış daha gerçekleştirecek.

SpaceX, geçtiğimiz günlerde uzaya ilk kez bir özel şirket olarak insan göndermeyi başarmıştı. Bu tarihi başarının yakaladığı ivmeyi de kullanmak isteyen Elon Musk’ın şirketi SpaceX, bu fırlatmadan birkaç gün sonra bu kez 60 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmişti. Görünen o ki şirket önümüzdeki süreçte daha sık aralıklarla uzaya roket fırlatacak.

Elon Musk’ın tüm dünyaya, yörüngeye yerleştirilen uydular aracılığıyla internet hizmeti sunacağı hizmeti Starlink, planlardan bile daha hızlı şekilde devam ediyor. En son Starlink görevini 4 Haziran’da gerçekleştiren SpaceX, Haziran ayında 2 Starlink filosunu daha yörüngeye oturtmak istiyor. Şirketin 30 Mayıs’ta gerçekleştirdiği tarihi insanlı uçuşu da bu serinin içine eklersek 4 haftalık süreçte 4 Falcon 9 roketi fırlatılmış olacak.

SpaceX 13 Haziran’da yeni bir Starlink filosu gönderiyor

Uzaya kargo taşımak için üretilen Falcon 9 roketlerinin yeniden kullanılabiliyor olması, SpaceX’in pek çok görevi arka arkaya yapmasının da önünü açıyor. Son yılların en yenilikçi şirketlerinden olan SpaceX, planlara göre 13 Haziran Cumartesi günü saat 12.21’de yeni Starlink uydularını uzaya fırlatacak. Uzaya gönderilecek 60 uydu, daha önceden yörüngeye yerleştirilmiş 482 uyduya katılacak.

Starlink projesi, geniş bir bant alanında hizmet sunmak için en az 800 uyduya ihtiyaç duyuyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, bu ay yörüngeye oturtulacak diğer uydularla birlikte toplamda 602 uydu uzayda olacak. SpaceX’in önümüzdeki 7 yıl içinde 12.000 uydu fırlatma planı düşünüldüğünde, önümüzdeki süreçte daha fazla Falcon 9 roketinin Starlink görevlerini yerine getireceğini ön görebiliriz. SpaceX, 22 Haziran’da ise bir başka Starlink uydu takımını uzaya gönderecek. Eğer görev başarıyla tamamlanırsa, haziran ayı içerisinde 180 Starlink uydusu uzaya yerleştirilmiş olacak.