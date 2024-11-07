SpaceX'in Starship ile Super Heavy roketi üzerinde gerçekleştireceği testlerden bir yenisinin çok yakında gerçekleşeceği açıklandı.

SpaceX, Starship'in bir sonraki test uçuşunu 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Bu güçlü roket, NASA’nın Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı hedeflediği Super Heavy güçlendirici ve üst kademe Starship uzay aracından oluşuyor. Fırlatma anında yaklaşık 17 milyon poundluk itiş gücü üreten Starship, şu anda dünyanın en güçlü roketi konumunda.

SpaceX, Starship uçuş testinin amaçlarına dair detaylı bir açıklama da yayınladı. Açıklamada yeni uçuşun roketin hem güçlendirici hem de uzay aracı yeteneklerinin sınırlarını zorlayacağı ve sistemin yeniden kullanımına yönelik önemli adımlar atılacağı belirtildi.

Yeni testte neler hedefleniyor?

Testin hedefleri arasında Super Heavy'nin ikinci kez havada yakalanarak fırlatma alanına geri getirilmesi, Starship’in uzayda bir Raptor motorunu yeniden ateşlemesi ve Hint Okyanusu üzerinde tekrar atmosfere giriş yaparak bir dizi ısı kalkanı ve manevra denemesini gerçekleştirmesi yer alıyor.

Bir önceki test uçuşu 13 Ekim’de gerçekleşmiş ve şimdiye kadarki en başarılı uçuş olarak kaydedilmişti. Bu uçuşta Super Heavy, Starship’i yörüngeye başarıyla taşıdıktan sonra Dünya’ya dönerek fırlatma kulesine bağlı dev mekanik kollar tarafından güvenli bir şekilde yakalanmıştı.

Yeni uçuş testi, SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinden yapılacak. Canlı yayın, kalkıştan 30 dakika önce başlayacak ve etkinlik X'ten canlı olarak izlenebilecek.

Super Heavy'nin ilk kez havada yakalandığı görüntüler;