Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızı en güçlü donanımlarla kullanıyor olsanız da eğer fanınız bu donanımları yeterince soğutmuyorsa etkili bir performans yakalayamazsınız. SpeedFan programı ile bu sorunu çözebilirsiniz. Gelin SpeedFan nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla inceleyelim.

Eğer kendi elinizle en güçlü donanımlara sahip bir bilgisayar topladıysanız ya da kendi donanımları ile gelen Windows işletim sistemine sahip bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız iyi bir performans beklersiniz. Ancak etkili bir performans için güçlü donanımlar kadar iyi bir soğutma yapan güçlü bir fan da önemlidir. Bu noktada devreye devreye SpeedFan programı giriyor.

SpeedFan ile hem sistem sıcaklığını ölçebilir hem de donanımlarınız için gerekli fan hızının program tarafından belirlenmesini sağlayabilirsiniz. İlk kez kullanıyorsanız SpeedFan biraz karmaşık görünecektir ancak temel ayarlamaları yaptıktan sonra kendinizi onun güvenli kollarına bırakabilirsiniz. Gelin SpeedFan nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi tüm merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim.

SpeedFan nedir?

İlk sürümü 2001 yılında Alfredo Milani Comparetti tarafından geliştirilen yayınlanan SpeedFan, bilgisayarınızın fan performansını ölçebileceğiniz ve otomatik olarak çalışmasını sağlayabileceğiniz bir programdır. 2016 yılında kararlı sürümü yayınlanan SpeedFan, en eski Windows işletim sistemi versiyonlarında bile başarıyla çalışıyor.

SpeedFan programının amacı, bilgisayar donanımlarınızın tam performans gösterirken ihtiyaç duydukları soğutmayı sağlayan fan hızına sahip olup olmadığınızı ortaya çıkarmaktır. Çoğu zaman bilgisayarlar standart kullanımda çok fazla ısınmazlar ancak güçlü bir oyun ya da yazılım çalışırken bilgisayarınız epey ısınır ve soğutmaya ihtiyaç duyar.

SpeedFan ne işe yarar?

SpeedFan programı ilk olarak bilgisayarınızın donanımlarını soğutma görevli fanın performansını ölçer. Çoğu durumda fanlar iyi bir performans gösterir ancak güçlü bir yazılım ya da oyun çalıştırdığınız zaman fan yetersiz gelebilir ve donanım sıcaklıkları 85 derecenin üstüne çıkabilir. 85 derece ve üstündeki bir sıcaklık son derece tehlikelidir.

Bu noktada SpeedFan programının diğer bir özelliği devreye giriyor, kontrol. Kontrol sistemi sayesinde SpeedFan, bilgisayarınız için gerekli soğutmanın fan tarafından yapılmasını sağlıyor. Elbette, tüm bu düzenlemeler fanın kapasitesine göre yapılıyor. SpeedFan kullansanız da eğer donanımınızı soğutacak kadar güçlü bir fana sahip değilseniz ısınma sorunu devam edecektir.

SpeedFan nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan SpeedFan programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan SpeedFan programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Configure seçeneğine tıklayın.

Configure seçeneğine tıklayın. Adım #3: Advanced sekmesini açın.

Advanced sekmesini açın. Adım #4: Chip menüsünden donanımınızı seçin.

Chip menüsünden donanımınızı seçin. Adım #5: SmartGuardian ile gösterilen aktif fanınızı seçin.

SmartGuardian ile gösterilen aktif fanınızı seçin. Adım #6: Set to seçeneğini Software controlled olarak seçin.

Set to seçeneğini Software controlled olarak seçin. Adım #7: OK butonu ile ayarları kaydedin.

OK butonu ile ayarları kaydedin. Adım #8: Automatic fan speed seçeneğini onaylayarak fan hızının SpeedFan tarafından ayarlanmasını sağlayın.

Automatic fan speed seçeneğini onaylayarak fan hızının SpeedFan tarafından ayarlanmasını sağlayın. Adım #9: Speeds sekmesi üzerinden fan hızını ve sistem sıcaklığını görebilirsiniz.

Donanımlarınız için gerekli soğutmayı sağlayan fan hızının SpeedFan programı tarafından kontrol edilmesini istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. SpeedFan programında tüm bu ayarlamaları bir kez yapmanız yeterli. Daha sonra program tüm bu ayarlamalar üzerinden fan hızını kontrol etmeye başlayacaktır.

SpeedFan programı neredeyse tüm fanlarla uyumlu olarak çalışabilir ancak tamamıyla uyumlu çalıştığını söyleyemeyiz. Bu nedenle eğer Chip sekmesinde kendi fanınızı göremiyorsanız endişe etmeyin. Aynı sekmedeki PMW ayarlarında fanınız SmartGuardian ile gösteriliyor olabilir. Fanınız ile programın uyumsuz olması da söz konusu.

SpeedFan programının basit bir çalışma prensibi vardır; sistem sıcaklığını ölçer ve çok ısındığı zaman fanı kullanarak bu ısıyı düşürmeye çalışır. Donanımlarınızı zorlayacak bir yazılım ya da oyun çalıştırmıyorsanız SpeedFan özel bir işlem yapmayacaktır. SpeedFan’a ihtiyaç duyduğunuz nokta, sistem ısısının 85 derece ve üstüne çıktığı durumlardır.

SpeedFan güvenli mi?

SpeedFan programı hakkında şu ana kadar yapılmış herhangi bir güvenlik şikayeti bulunmuyor. Bu nedenle SpeedFan güvenlidir demek mümkün. Yapabileceği en fazla fanınızı biraz fazla çalıştırmak olur. Onu da fark eder ve programı kapatırsınız.

SpeedFan programının da tıpkı internetten indirdiğiniz diğer şeyler gibi tehlikeli olduğu nokta, güvenilir olmayan kaynaklardan yükleme dosyasını indirdiğiniz zaman ortaya çıkabilir. Yani siz SpeedFan yükleme dosyasını indirdim zannederken yanında virüs ya da kötü amaçlı yazılım barındıran başka dosyalar indirmiş olabilirsiniz.

SpeedFan kullanmalı mıyım?

Bu durum tamamen kullanıcının insiyatifine kalmış bir durumdur. Eğer fan performansınızdan memnunsanız ve sistem sıcaklığınız ile ilgili bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıysanız SpeedFan programı çok da lazım değildir. Ancak fanım çalışıyor ama kendini bile soğutamıyor diyorsanız işler değişir.

SpeedFan programı fanınıza güç eklemez, yalnızca onun tam performansında çalışmasını sağlar. Bu nedenle SpeedFan kullanmadan önce fanınızı temizlemeli ve hatta çıkarabiliyorsanız o şekilde detaylı bir bakım yapmalısınız. Aksi durumda hem fan hem de sistem zarar görebilir.

Bilgisayarınızın fan hızını kontrol ederek donanımlarınızın ihtiyacı olan soğutmayı sağlayan SpeedFan nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu program hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. SpeedFan kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.