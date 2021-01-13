Ülkelerin 2020'deki İnternet Hızı Değişimleri Açıklandı

Speedtest, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı G20 ülkelerinin pandemi dönemindeki internet hızı değişimlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de mobil internet indirme hızı, 2020 itibarıyla düşüş gösterirken; geniş bant internet hızı da minimum seviyede arttı.

2020’nin neredeyse tamamında dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 pandemisi, genç yaşlı herkesi evlere çekilmeye mecbur bıraktı ve tüm dünyada evden çalışma modeline geçişle birlikte uzaktan eğitim uygulamaları başladı. Bu durum, internet kullanımının hiç olmadığı kadar artmasına yol açtı ve sonuç ilk etapta internet hızı tüm dünyada gözle görülür bir düşüş yaşadı.

2020 yılı verilerini derleyen Speedtest, G20 ülkelerinin 2020’deki internet hızı değişimlerini ortaya koydu. 12 aylık internet kullanımını görselleştirerek bir grafik oluşturan Speedtest, internet hızı düşüşünün oransal olarak değişim gösterse de tüm ülkelerin ortak sorunu olduğunu açık bir şekilde gösterdi.

G20 ülkelerinde mobil internet hızının 2020 boyunca değişimi

Paylaşılan grafiğe göre Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya ve Türkiye; internet hızı düşüşünü ilkbahar aylarıyla birlikte yaşayan ülkeler konumunda bulunuyor.

Salgının sıfır noktası olarak kabul edilen Çin’de, şubat ayı itibarıyla düşüş görülürken, Japonya’da haziran ve temmuz aylarında düşüşler görüldü. Arjantin, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Birleşik Krallık’ta gözardı edilebilecek kadar az hız düşüşü görülürken; Almanya, Meksika, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hızlar ya sabit kaldı ya da arttı.

G20 ülkelerinde geniş bant internet hızının 2020 boyunca değişimi

İnternet hızı düşüşü, tüm ülkelerin ortak sorunu olsa da aralık ayı itibarıyla mobil veri indirme hızında gözle görülür bir yükseliş tespit edilmiş durumda. Aralık 2020’de mobil veri indirme hızı Çin'de yüzde 76,3; Almanya yüzde 62,8, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 56,9, Güney Kore yüzde 55,5 ve Suudi Arabistan yüzde 48 artış gösterirken; Türkiye’de beklenmedik bir şekilde yüzde 0,7 düşüş görüldü.

Geniş bant internet hızlarına bakıldığında ise durumun daha iç açıcı olduğunu söylemek mümkün. Yıl boyunca yoğunluk kaynaklı olarak dönemlik düşüşler olsa da tüm ülkelerde geniş bant internet hızı artış göstermiş durumda. ABD, yıl boyunca internet hızını en fazla artıran ülke olurken; Endonezya, en az artıran ülke konumunda bulunuyor. Ne yazık ki Türkiye bu kategoride de sondan üçüncü sırada yer alıyor.