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Spotify'ın Toplam Kullanıcı ve Premium Abone Sayısı Açıklandı

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Spotify, toplam aylık kullanıcı sayısını ve Premium abone sayısını açıkladı. Bu veriler, hâlâ rakipsiz olduğunu gösteriyor.

Spotify'ın Toplam Kullanıcı ve Premium Abone Sayısı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Müzik platformları arasında dünyada en popüler platform olan Spotify, milyonlarca kullanıcıya sahip. Dün ise şirket, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal ve kullanıcı verilerini paylaştı. Bu verilerde şirketin son 3 aydaki kazançlarına ve aynı zamanda toplam kullanıcı sayılarına yer verildi.

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Açıklanan finansal tablolara göre şirketin üç aylık geliri geçen yılın aynı dönemine göre %14 artarak 4,8 milyar euro’ya yükseldi. Dünyanın farklı bölgelerinde abonelik ücretlerine yapılan artışlara rağmen kullanıcı tabanının büyümesi de dikkat çekti. Şirket, fiyat artışlarına karşın yalnızca bu çeyrekte abone sayısını %9 oranında artırmayı başardı.

İçerikten Görseller

Spotify'ın Toplam Kullanıcı ve Premium Abone Sayısı Açıklandı
spt

Toplam kullanıcı sayısı 777 milyonu, Premium abone sayısı 300 milyonu geçti

spt

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre platform, tarihinde ilk kez 300 milyon ücretli abone barajını aşmayı başardı. Yani şu anda dünya genelinde 300 milyonu aşkın ücretli Premium abone bulunuyor. Öte yandan platformun aylık aktif kullanıcı sayısı da yıllık bazda %12’lik bir artış göstererek 777 milyon seviyesine ulaştı.

Spotify’ın bu performansının arkasında, iş modelini yalnızca müzik akışıyla sınırlı tutmayıp farklı kulvarlara yayma stratejisi yatıyor. Platform son dönemde fitness içeriklerini ekosisteme dahil etti, dergi makalelerinin seslendirildiği yeni özellikleri kullanıma sundu, konser bileti satışlarını entegre etti ve ABD ile İngiltere gibi pazarlarda fiziksel kitap satışına dahi başladı.

Şirket son aylarda özellikle yapay zekâ araçlarına da büyük bir ağırlık vermişti. Farklı kaynaklardan derlenen içeriklerle kişiselleştirilmiş podcast'ler oluşturmayı sağlayan araçlar tanıttığını görmüştük. Mayıs ayında masaüstü uygulaması için NotebookLM benzeri deneysel bir araç yayınlayan şirket, podcast'ler için yapay zeka destekli soru-cevap ve özet oluşturma özelliklerini de platforma eklemişti.

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