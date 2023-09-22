Spotify'in Hi-Fi destekli yüksek fiyatlı "Supremium" paketinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Buna göre yeni paket, kayıpsız ses ve yapay zekâ özellikleriyle gelecek, 20 dolarlık ücrete sahip olacak.

Spotify, 2021 yılında yüksek kaliteli ses sunacak Hi-Fi destekli bir paket duyurmuştu. Ancak sonrasında Premium’a oranla daha yüksek bir ücretle gelecek bu paketle ilgili pek fazla gelişme yaşanmadı. Hatta şirket, 2022’de Hi-Fi paketini süresiz ertelediğini bile duyurdu.

Geçtiğimiz haziran ayında ise yeni paket tekrar gündeme geldi. Bloomberg tarafından ortaya atılan iddialarda, yeni paketin “Supremium” olarak adlandırılacağı ve yakında geleceği öne sürüldü. Supremium için bekleyiş sürerken bugün fiyat ve özellikler de dahil yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yapay zekâyla çalma listesi oluşturma, gelişmiş karışık çalma ve daha birçok özellik Supremium’da yer alacak.

u/Hypixely (Reddit)

Hypixely kullanıcı ismine sahip bir Reddit kullanıcısı, uygulama kodlarında Supremium paketine dair bilgilere ulaştı. Bulgulara göre yeni paket, yapay zekâyla çalma listesi oluşturma, gecikme olmayan 24 bit kayıpsız ses gibi özelliklere sahip olacak.

Kodlara göre Supremium abonelik paketi, her ay 30 saat sesli kitap dinleme imkânını kullanıcılara tanıyacak. Kütüphanenizi modunuza, yaptığınız aktiviteye veya türlere göre ayarlama da Hi-Fi destekli pakette bulunacak.

Bunların yanı sıra şarkılar arasında daha iyi geçişler yapma, çalma listelerindeki şarkıları ruh hâlinize ve türe göre filtreleme gibi gelişmiş karışık çalma araçları da sunacak. Hatta dinleme alışkanlıklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve nelerin size en uygun olduğunu görmenizi sağlayacak “soundcheck” isimli bir özelliği de Supremium’da göreceğiz.

Fiyatının 20 dolar olacağı söyleniyor

Bunun yanı sıra Reddit kullanıcısı, yeni paketin fiyatına dair bilgilere de rastladı. Kodda, Supremium’un fiyatının 19,99 dolar olacağı görüldü. Bu fiyat, daha önce çıkan sızıntılarla uyuşuyor. Bu nedenle gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek.

Kodların ortaya çıkmasının ardından Spotify’dan da açıklama geldi. Bir şirket sözcüsü, The Verge’e yaptığı açıklamada kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yenilendiklerini ve fikir ürettiklerini ifade etti. Ancak yeni özellikler hakkındaki spekülasyonlar hakkında yorum yapamayacaklarını ve paylaşacak yeni bir şeylerinin olmadığını da ekledi.

Şirketten gelen açıklamalar, özellikleri doğrulamazken paketin çıkış tarihiyle ilgili de bir bilgi vermiyor. Çıkış tarihi konusunda pek bilgi yok. Haziran ayında ortaya atılan iddialar, Ekim 2023'ü işaret etmişti. Bunun doğru olup olmadığını önümüzdeki ay göreceğiz.

Spotify Supremium’un Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Spotfiy Premium’un ABD’deki ücreti 10,99 dolar. Bu da Supremium’un %81 oranda daha fazla bir ücrete sahip olabileceğini gösteriyor. Bu oranı, Premium’un 39,99 TL olduğu Türkiye’ye uyarladığımızda ise 70-75 TL arasında bir fiyatla karşılaşabileceğimizi görüyoruz.

Kullanıcıların bu özellikler için neredeyse iki kat fazla para ödeyip ödemek istemeyeceği büyük merak konusu. Apple Music gibi rakipler, hâlihazırda kullanıcılarına kayıpsız ses gibi yüksek kalite ses özelliklerini ek ücret almadan sunuyor.

Türkiye'deki Spotify fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz: