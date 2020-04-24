Spotify'ın Yeni Özelliği Sanatçılara Bağış Yapmayı Sağlıyor

Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, insanların hayranı oldukları müzisyenlere veya gruplara uygulama üzerinden doğrudan bağış yapmalarını sağlayan yeni bir özellik sundu. Şirket, söz konusu yeniliğin, koronavirüsten etkilenen sanatçılara yardımcı olmasını umuyor.

Kısa bir zaman içinde dünyanın dört bir tarafına yayılan yeni tip koronavirüs salgını, sosyal hayatımızı radikal bir şekilde değiştirdi. Vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki konserler, etkinlikler ve festivaller iptal edildi. Bundan en fazla etkilenenler tabii ki, sanatçılar oldu.

Dünyanın en fazla tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, koronavirüs nedeniyle gelirlerinde önemli bir kayıp yaşayan sanatçılara destek olmak amacıyla çok önemli bir yeniliğe imza attı. Kullanıcılar, İsveçli şirketin uygulamaya dahil ettiği yeni özellik aracılığıyla istedikleri sanatçılara doğrudan bağışta bulunabilecek.

“Sanatçının Bağış İçin Seçtikleri" sekmesi, sanatçının profil resminin hemen altında görünecek

Müzisyenler ayrıca “Sanatçının Bağış İçin Seçtikleri” sekmesini Spotify profillerinin üstüne sabitleyerek hayranların para gönderebileceği yardım kuruluşlarını da seçebiliyorlar. Spotify, bu özelliğin koronavirüs tedbirlerinden etkilenen sanatçılara yardımcı olacağı gibi, salgınla mücadele eden sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmasını umuyor.

COVID-19 krizinin aciliyeti ve etkisi göz önüne alındığında, yeni özelliği geliştirmek ve mümkün olduğunca çok sanatçıya ulaştırmak için ellerinden geldiğince çabuk çalıştıklarını belirten İsveçli müzik şirketi, daha önce fon oluşturmakla ilgili bir girişimleri olmadığı için bunun kendileri için de farklı bir deneyim olacağını söylüyor.

Spotify, koronavirüsten etkilenen sanatçılara destek olmayı amaçlıyor

Spotify’ın “Sanatçının Bağış İçin Seçtikleri” adlı özelliğini kullanan ilk sanatçılardan biri, ünlü DJ Marshmello oldu. 33 milyon aylık dinleyicisini, Grammys tarafından gelir elde edemeyen müzisyenleri desteklemek üzere kurulan ‘Musicares’ adlı yardım fonuna bağış yapmaya yönlendiren sanatçı, “Birçoğumuz COVID-19 salgınından etkilendik ve şimdi her zamankinden daha fazla birlikte durup birbirimize yardım etmemiz gerekiyor” dedi.

Geçen ay, Amerikalı müzisyen ve aktivist Evan Greer, Spotify'a bir mektup göndermiş ve koronavirüs pandemisinden kaynaklanan kazanç kaybı nedeniyle telif hakkı ödemelerinin üç katına çıkması çağrısında bulunmuştu. İsveçli şirket bu taleplere cevap vermese de, ABD’de ve İngiltere’de sanatçıları destekleyen pek çok kuruluşa 10 milyon dolara yakın bağışta bulunmuştu.