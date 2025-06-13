Dünyanın en büyük bulut hizmetlerinden olan Cloudflare ve Google Cloud, dün erişim sorunkları yaşadı. Milyonlarca kişiyi etkileyen bu sorun, neyse ki kısa sürede çözüldü.

Milyonlarca kişinin kullandığı, dünyanın en büyük bulut hizmetlerinden 2’si olan Google Cloud ve Cloudflare, dün ciddi bir problemle gündeme geldi. Öyle ki birkaç saat arayla hem Google Cloud hem de Cloudflare çöktü, dünya çapından kullanıcılar hizmetlere bir süre erişim sağlayamadı.

Cloudflare’in kesintisi dün akşam 21.19 sularında başladı. İlk olarak WARP bağlantısı ve Zero Trust güvenlik sistemindeki sorunlar görüldü. Sonrasında ise Workers KV’den, Browser Isolation ve Workers AI’a kadar Cloudflare’in sunduğu birçok hizmet çöktü. Google ise yine akşam saatlerinde Gmail, Meet, Drive, Tasks gibi birçok hizmetinin çalışmamasına neden olan problemler yaşadı. Ayrıca Google'dan hizmet alan Spotify, Discord, Snapchat, Etsy, UPS ve ChatGPT hizmetlerde de kesinti yaşandı.

Her iki erişim sorunu da kısa sürede çözüldü

Neyse ki milyonları etkileyen bu erişim sorunları çok uzun sürmedi. Cloudflare, sorunun Workers KV hizmetinde yaşanan bir problemden kaynaklandığını tespit ettikten sonra tüm mühendislerini çözüm üzerinde çalışmak için görevlendirdi. Yaklaşık 1 saatin ardından da hizmetler yavaş yavaş normale dönmeye başladı, 3 saat sonunda tamamen çözüldü.

Dünya çapında çok daha fazla kullanıcıyı etkileyen Google Cloud erişim sorununun nedeni hakkında bir bilgi yok. Teknoloji devi birkaç saat içinde sorunun çözmeyi başardı ancak Meet’teki problemler ek uğraş gerektirdi. 3-4 saat sonra ise tüm sorunlar tamamen çözüldü.

Bu yaşanan olaylar, bulut sistemlerindeki birbirine bağlı güvenlik açıklarının olabileceğinin göstergesi. Böyle büyük çökmeler yaşandığında etkilerin ne kadar ciddi olabileceğini bizlere hatırlatıyor. Her iki şirket de olayların ilgisiz olduğunu belirtmiş. İncelemelerini yaptıktan sonra ayrıntılı raporlar paylaşacaklarmış.