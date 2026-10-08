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Spotify’ın Popüler Bir Özelliği Nihayet Dünya Çapında Kullanıma Sunuluyor!

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Spotify, sesli kitap arşivini dünya genelinde genişletiyor. 350 binden fazla kitap, 2026 sonuna kadar 180’den fazla pazardaki kullanıcıların erişimine açılacak.

Spotify’ın Popüler Bir Özelliği Nihayet Dünya Çapında Kullanıma Sunuluyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Spotify, sesli kitap tarafındaki kataloğunu dünya genelinde büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, bir süredir belirli ülkelerde sunduğu özelliği 2026 sonuna kadar 180’den fazla pazara taşıyacak. Böylece 350 binden fazla sesli kitap, 750 milyondan fazla kullanıcıya ulaşabilecek.

Üstelik kütüphane yalnızca İngilizce içeriklerden oluşmuyor. 120’den fazla dildeki sesli kitaplar arasında İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe gibi dillerde içerikler de bulunuyor.

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Spotify’ın Popüler Bir Özelliği Nihayet Dünya Çapında Kullanıma Sunuluyor!
Spotify-Audiobooks
Spotify-Page-Match

Premium abonelere ayda 12 saat

Spotify-Audiobooks

Spotify, belirli ülkelerdeki Premium abonelere her ay 12 saatlik sesli kitap dinleme hakkı sunuyor. İtalya, İspanya, Portekiz, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Polonya, Şili, Norveç ve Peru bu ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye ise sesli kitapların 2026 sonuna kadar açılacağı belirtiliyor ancak Premium abonelere 12 saatlik ücretsiz dinleme hakkı verilecek ülkeler arasında henüz sayılmıyor.

Daha fazla dinlemek isteyen kullanıcılar için 15 saatlik kullanım sunan Audiobooks+ aboneliği de bulunuyor. Spotify ayrıca kasım ayında belirli bölgelerde öğrenciler için Audiobooks+ eklenti paketlerini kullanıma sunacak.

Kitabın sayfasını bulup kaldığın yerden devam edebiliyorsun

Spotify-Page-Match

Spotify’ın sesli kitap deneyimindeki kullanışlı özelliklerden biri de Page Match. Fiziksel kitabı okurken kaldığınız sayfayı ISBN kodu üzerinden sisteme tanıtabiliyor, ardından sesli kitapta aynı noktadan devam edebiliyorsunuz.

Page Match şu anda 30’dan fazla dilde çalışıyor ve ayda yaklaşık 1 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

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