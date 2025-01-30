Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in 3. sezon yayın tarihi bugün yapılan açıklamayla belli oldu.

Netflix'in en popüler dizisi konumunda olan Squid Game'in final sezonu artık geldi çattı. Bugün merakla beklenen 3. sezonun yayın tarihi açıklandı.

Basına özel gerçekleşen ve 2025 yılına dair dizi ve filmlerin gösterildiği Next on Netflix etkinliğinde merakla beklenen Squid Game 3. sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Squid Game 3. sezonu 27 Haziran'da geliyor

Yapılan açıklamaya göre dizinin 3. sezonu 27 Haziran tarihinde yayınlanacak. Dizinin 3. sezonu olan bu final sezonu yeni bir ölümcül oyun ile karşımıza çıkacak.

Hatırlayacağınız üzere dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önce izleyicilere seslendiği bir mektupta dizinin 2. ve 3. sezonlarının aslında tek bir hikâye olarak yazıldığını ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezon hâlinde yayınlanacağını açıklamıştı.

Peki sizin Squid Game 3. sezonuna dair tahminleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.