Star Wars: The Force Unleashed, Switch’e Geliyor

Star Wars’ın efsane oyunu Star Wars: The Force Unleashed, Nintendo Switch için özel bir çıkış yapacak. Bu özel çıkış için oyun, iki adet de özel sürüme sahip olacak ve bu özel sürümlerden birinde hediye olarak ışın kılıcı alabileceksiniz. Ancak tabii ki bu özel sürüm sınırlı sayıda ve çok pahalı.

Star Wars’ın klasik oyunlarından biri olan Star Wars: The Force Unleashed, bu ayın sonlarına doğru Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Klasik ürünün piyasaya sürülen Nintendo Switch versiyonunun fiyatı ise bir hayli pahalı.

Bunun sebebi ise çok özel bir seri olması zira oyunun bu özel sürümü, beraberinde serinin hayranlarını çok sevindirecek bir hediyeyle geliyor. Oyunun dağıtım şirketi Limited Run Games, yalnızca sınırlı sayıda mevcut olacak fiziksel bir sürümü tanıttı. Bu özel sürümün yanında bir de standart bir sürüm de tabii ki bulunacak.

Star Wars: The Force Unleashed özel sürümü alırsanız Işın Kılıcı hediye geliyor

Star Wars: The Force Unleashed Nintendo Switch sürümünün iki farklı özel serisi olacak. Bunlardan ilki olan Premium Edition resim kartları, çevrilebilir poster, holodroid karakter Proxy’nin bir rozeti ve çelik kaplamalı bir kılıf içeriyor. Bunun fiyatı 89,99 dolar.

Ancak asıl olay oyunun Master Edition’u. Star Wars: The Force Unleashed Master Edition, Premium’un içerdiği her şeyi içerecek ve bunlara ek olarak Starkiller’ın ışın kılıcının kabzasının bir minyatürünü, Star Wars evreninde bilgi depolamak için kullanılan holocron modelini ve bir strateji rehberi elde edecekler. Bu sürümün fiyatı ise 174,99 dolar olacak.

Star Wars: The Force Unleashed Nintendo Switch duyuru videosu:

Star Wars: The Force Unleashed’in Steam fiyatı şu anda 32 TL. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir ışın kılıcı için o kadar para değer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.