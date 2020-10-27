Elon Musk'ın yörüngedeki uydularla internet bağlantısı projesi Starlink, başlangıcını beklenenden yavaş yapıyor. İnternet servisinin beta test kullanıcılarına atılan bir e-postada internet hızının düşük olacağı belirtildi.

Elon Musk'ın son yıllarda en çok ses getiren ve merak uyandıran uydu internet servisi Starlink, açık beta sürecine geçti. Bildiğiniz gibi Starlink, Dünya'nın yörüngesine gönderdiği uydularla kullanıcılarına yüksek hızlı internet sunuyor.

Ancak Elon Musk'ın Starlink vasıtasıyla sunduğu yüksek hızlı internet vaadi, en azından ilk aylarda yerine gelmeyecek gibi duruyor. Reddit'teki Starlink subreddit'inde beta kullanıcılarına gönderilen bir e-posta paylaşıldı.

İlk aylarda internet yüksek hızlı olmayacak

Paylaşımı yapan kullanıcı, beta test kullanıcılarına gönderilen bir e-postayı paylaştı. Bu e-postanın gönderilmesinin amacının ise muhtemel kullanıcıların "ilk beklentilerini düşürmek" olduğu ifade edildi.

Gönderilen e-postada internet hızı ve gecikmeyle ilgili olarak veri hızının 50 Mb/sn ile 150 Mb/sn arasında, gecikmenin ise 20 ms ile 40 ms arasında olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca hiç bağlantının olmayacağı kısa dönemler olacağı da dile getirildi.

Gönderilen metinde, daha fazla uydu fırlatıldıkça, daha fazla yer istasyonu kurdukça ve ağ kurma yazılımı geliştirildikçe internet hızının, gecikmenin ve çalışma süresinin artacağı söylendi. Ayrıca gecikme sürelerinin 2021 yazına kadar 16 ms ile 19 ms bandına çekilmesi beklendiği ifade edildi.

Bu sene ağustos ayında Starlink, Ookla tarafından test edilmişti. Testin sonucunda indirme hızının 11 Mbps ile 60 Mbps arasında değiştiği, yükleme hızının 5 Mbps ile 18 Mbps arasında değiştiği, gecikmenin ise 31 ms ile 94 ms arasında olduğu görülmüştü. SpaceX'in vaadi ise indirme hızının 1 Gbps, gecikmenin 25 ile 35 ms olacağı yönünde.

Atılan e-postada kullanıcı terminalinin, kurulum tripodunun ve Wi-Fi yönlendiricisinin 499 dolara mâl olduğu belirtilirken aylık aboneliğin ise 99 dolar olduğu dile getirildi. Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada kullanıcı terminalinin 100 ile 300 dolar gibi bir maliyeti olacağını dile getirmişti.