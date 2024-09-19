Starlink’in yeni V2 Mini uyduları, önceki nesil modellere göre 32 kat daha fazla elektromanyetik radyasyon yayıyor ve bu durum gökyüzünü etkiliyor.

SpaceX’in yeni Starlink V2 Mini uyduları, radyo astronomisi alanında ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü (ASTRON) tarafından yapılan son araştırmalar, bu uyduların önceki nesil modellere kıyasla 32 kat daha fazla elektromanyetik radyasyon yaydığını ortaya koydu. Bu durum gökyüzünün gözlemlenmesini de olumsuz yönde etkiliyor.

Araştırmalara göre Starlink’in yeni uyduları, gökyüzündeki hassas radyo sinyallerini algılayan teleskoplar üzerinde büyük bir radyo kirliliği yaratıyor.

Starlink'in radyo kirliliği önemli astronomik verileri tehdit ediyor

Hollanda’daki Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) gözlemevi, Starlink uydularının yaydığı radyo gürültüsünün, özellikle evrenin en zayıf sinyallerinden olan Yeniden İyonlaşma Dönemi'ne ait sinyallerin tespit edilmesini zorlaştırdığını belirtti. Bu döneme ait veriler, evrenin erken dönemlerine dair önemli bilgiler sunuyor ancak bu sinyaller son derece zayıf ve hassas.

Gelecekte inşa edilecek Kare Kilometre Dizisi Gözlemevi (SKAO) de bu radyo kirliliğinden etkilenecek. SKAO'nun Avustralya'daki bölümü, Starlink'in yaydığı radyo gürültüsünden olumsuz etkilenebilir ve bu da eski evrenin daha hassas bir şekilde incelenmesini zorlaştırabilir. Uzmanlar SpaceX’in bu soruna acilen çözüm bulması gerektiğini ve diğer büyük uydu projelerinin de radyo kirliliğine neden olabileceğini vurguluyor.